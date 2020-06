Florentino Fernández: "A quien más temo de 'MasterChef Celebrity 5' es a mí mismo porque pierdes el control"

Florentino Fernández es un rostro habitual de la pequeña pantalla y ahora regresa a Televisión Española por partida doble. El viernes 19 de junio estrena el programa 'Typical Spanish' donde ejerce de capitán junto a Vicky Martín Berrocal, en el espacio presentado por Frank Blanco. Además, la llegada de este espacio a la parrilla coincide con las grabaciones de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', en la que se pone el delantal para ser uno de los 16 aspirantes. Hablamos con el presentador y humorista para que nos cuente todo sobre su participación en estos dos programas.

Florentino Fernández y Frank Blanco, en 'Typical Spanish'

¿Cómo te llega la propuesta para que participes en 'Typical Spanish'?

Es un ofrecimiento que me hizo Shine hace tiempo y para mí todo lo relacionado con el entretenimiento familiar es una de las cosas que más me gustan. También me gusta hacer programas con humor más atrevido, más irónico, más sarcástico..., pero este es un humor más blanco para toda la familia y también lo disfruto mucho.

Somos bastante legales y no jugamos demasiado sucio, pero algo hay

Y dentro del formato, cuéntanos cuál es tu papel de capitán.

Somos dos capitanes, uno por cada equipo, y tenemos con nosotros a tres concursantes famosos. En total somos cuatro por equipo y lo que hacemos es intentar ganar siempre al otro equipo de la manera más brillante posible e intentando hacer de todo mientras Frank no nos vea. También te digo que somos bastante legales y no jugamos demasiado sucio, pero algo hay. Tenemos esa picardía "typical spanish" de meter fichas siempre que podamos.

Por lo visto, las trampas van a estar al orden del día...

Es verdad que las trampas no es algo protagonista en el programa, pero las hay. Cuando las ha habido, en ningún momento hemos tenido ningún reproche, por lo que vimos que era otra herramienta para intentar ganar y sacar el máximo beneficio para ti.

Ese es el espíritu: jugar, divertirse, como si fuera una reunión de amigos en la que te juntas y nos reprochamos cosas, nos vacilamos...

¿Ha habido muchos piques con Vicky al ser los capitanes de equipos enfrentados?

Mucho pique, porque flipas de lo osada que es Vicky. Ni te lo imaginas. No quiere perder y a mí no me importa perder y soy buen perdedor, sobre todo porque no tengo la ambición de ganar. Pero cuando me encuentro con Vicky que quiere ganar a toda costa y no entiende que hay cosas de las que no sabe, pues no es que la humille pero se le da un toque. También tengo que decir que ella también me ha callado a mí; ha cerrado muchas boquitas. Ese es el espíritu: jugar, divertirse, como si fuera una reunión de amigos en la que te juntas y nos reprochamos cosas, nos vacilamos... y eso mola. Mola el tono de trasfondo que tiene.

¿Cómo es la elección de esos concursantes? ¿Tenéis a los seis y elegís los capitanes a vuestros tres?

No, directamente nos los asigna Shine y buscarán un equilibrio de los dos equipos. También te digo que no sé qué equilibrio puede haber, porque al final tú intentas hacer la diversión mayor que puedas, pero no tenemos nosotros la capacidad de elegir. El programa ya arranca con los participantes en cada uno de los equipos.

¿Hay alguna entrega en la que hubieses preferido a los componentes del equipo de Vicky?

¿Te puedes creer que no? Te lo juro que no. Sí que ha habido muchas entregas en las que Vicky me ha dicho: "Ay, pues yo quiero tu equipo". ¿Ves? Es que es envidiosa hasta para eso. Es verdad que me ha tocado gente como Carlos Latre que pulsaba y se sabía todas las canciones. Que parecía que había tongo. Muchos famosos de repente sorprenden y eso es lo que mola del programa, que hay una química servida en bandeja que de repente empieza a brillar.

Florentino Fernández y Vicky Martín Berrocal, en 'Typical Spanish'

Es un formato que de repente llega a España y pensamos: "Joder, ¿por qué no se nos ha ocurrido a nosotros?"

Se trata de un fenómeno internacional, ¿eso ayuda a que el público español se lance a ver el programa de La 1? ¿Cómo influye a vosotros?

Es un formato que de repente llega a España y pensamos: "Joder, ¿por qué no se nos ha ocurrido a nosotros?". Mola mucho hacer un concurso que sea una excusa para divertirse y entretenerse para toda al familia y que encima hable de tu país. Hay pruebas muy chulas como por ejemplo elegir un queso y colocarlo en una provincia que aparece a través de un jeroglífico. Sale en la pantalla una foto de David Villa, un "+" y una foto con muchos conejos. Te quedas pensando y caes en que es Villaconejos, entonces coges el queso seleccionado y lo tienes que ubicar en el mapa de España.

Tiene sentido que en todos los países tenga mucho éxito porque al final es un programa que habla de tu país y sus costumbres, y encima lo hace con la típica banda de fiesta de pueblo. Es un punto a favor que venga avalado por éxito internacional, pero luego hay que adaptarlo, porque en cada sitio hay una manera de hacer las cosas. Es un programa que tiene mucha evolución, que no cansa y que tiene muy buen ritmo.

Hablando de éxitos y de quesos... Eres concursante de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity'.

Sí, un exitazo, pero hasta que he llegado yo, ya verás. Va a dejar de funcionar. No, es broma, es un programa muy divertido y me ha pillado en medio con la producción de 'Typical Spanish', pero ya hemos cerrado esa etapa de 'Typical', ya están todos los programas grabados y entregados y ya solo falta que se estrene. Y lo de 'MasterChef' es otra aventura apasionante de la que todavía estoy entrando en materia.

¿Te ha venido bien el confinamiento para ponerte manos a la masa y no dejar de cocinar?

Yo no soy un tío que salga mucho, entonces lo del confinamiento me ha pillado como más de lo mismo. Obviamente el motivo ha sido otro, más triste y más grave, pero soy un hombre de estar en casa, con mi familia y con mi gente, y por supuesto que me ha venido bien para seguir aprendiendo.

No es que sea un hacha cocinando en mi casa, pero me defiendo bastante bien y además mi familia me quiere a la hora de criticarme

Siendo ambos formatos de TVE y Shine, ¿ha habido algún tipo de acuerdo en el contrato formando un pack?

No, porque fueron diferentes ofertas. Por un lado, 'Typical Spanish' que ya sabíamos desde el año pasado que lo íbamos a grabar en octubre-noviembre o enero-febrero y es en marzo cuando me ofrecieron 'MasterChef Celebrity'. Me lo pensé mucho porque cocinar me gusta mucho, pero en mi casa. Estar en un plató con un reloj, en una cocina que no es la tuya, sin tus cuchillos... Que no es que sea un hacha cocinando en mi casa, pero me defiendo bastante bien y además mi familia me quiere a la hora de criticarme. Allí los jueces ni te quieren ni nada, pero yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible.

Supongo que Vicky ya te habrá dado consejos por su experiencia en 'MasterChef Celebrity'.

Sí, algunas cosillas, pero todas negativas para hundirme la moral y que me echen rápido. No quiero ni escucharla (Risas). Pero sí, me ha dado consejos y sé que es un programa muy intenso y apasionante.

Lleváis ya unas semanas de grabaciones, ¿cómo está siendo el trato con tus compañeros?

Los compañeros me gustan mucho y creo que es el mejor casting que se ha hecho nunca. Y no lo digo porque esté yo en la edición. Me parece un casting súper chulo, con muchos perfiles y muy buena gente.

¿Quién es el que más te impone?

Yo soy el que más miedo me doy a mí mismo, porque cuando te mandan cocinar pierdes el control sobre ti mismo. Eso es algo que lo llevo fatal.