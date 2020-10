Las fotografías que confirmarían la reconciliación de Inma y Ángel tras 'La isla de las tentaciones 2'

Una de las sorpresas que nos dejó el especial "3 meses después" de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' fue sin duda la ruptura de Inma Campano y Ángel. Cabe recordar que ambos decidieron abandonar juntos el programa apenas unos días después de empezar su aventura. El amor que se tenían y la necesidad de no poder estar separados fueron determinantes para que ambos dejasen el formato de Telecinco y Cuarzo de forma precipitada. Por ello a todos sorprendió que ambos rompiesen, tal y como anunciaron tres meses después de ese momento.

Inma y Ángel en 'La isla de las tentaciones 2'

En el especial conducido por Sandra Barneda todo parecía indicar que la relación no se iba a poder retomar jamás y es que los reproches entre ambos fueron constantes durante toda su conversación. "Tuvimos una pelea y se rompió la relación", explicó Inma, sin aclarar el motivo exacto por el que él decidió dejarla para siempre. "Hemos acabado muy mal. Ya se lo dije en un mensaje. No quería ni verla. No podía seguir tolerando que me faltara al respeto", sentenció el chico, dejando claro que la actitud de su ya exnovia había sido determinante para dejarla definitivamente e iniciar una nueva vida solo.

La dramática ruptura...

"Sé que ni yo voy a cambiar y ella tampoco. Lo único que vamos a hacernos es daño", siguió diciendo Ángel, apenas unos minutos antes de despedirse definitivamente de ella. "Sé que no volveré a verlo y me duele. Ha sido una relación tan bonita y no sé cómo puede pensar que vaya a rehacer mi vida", finalizó la chica. Lo que poco podíamos esperar es que sí, ambos se han visto y parece que han vuelto a retomar su relación y es que tal y como revela la revista Lecturas, ambos se han vuelto a ver y no han dudado en besarse, acariciarse y mostrar una clara sintonía en mitad de la calle de la localidad en la que viven.

... y la reconciliación

La publicación ha lanzado una serie de imágenes en las que les vemos a ambos pasear juntos por las calles de Montequinto (Sevilla). Por ahora no sabemos si ambos están juntos tras retomar su relación de forma oficial o tan solo se trata de un acercamiento, pero lo que sí parece claro es que ambos han vuelto a tener algo ya que en las imágenes salen cogidos de la mano, besándose y mostrando imágenes que evidencian la complicidad que hay entre ambos. En definitiva, un giro más en 'La isla de las tentaciones' que posiblemente sea aclarado el domingo 25 de octubre en el debate final que emite Telecinco en prime time.