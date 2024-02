Por Daniel Parra / Alejandro Rodera |

FOX España dejará de existir tal y como se conoce. The Walt Disney Company España ha anunciado que, a partir del próximo lunes 11 de marzo, la cadena de televisión pasará a llamarse Star Channel, nombre que ya registró en 2022 y que comenzará a usar en España en 2024. Este movimiento por parte de Disney llega con el objetivo de aproximar aún más la cadena a la imagen de marca de la compañía y, de este modo, alejarlo de Fox Corporation, activo no incluido en la compra de 21st Century Fox por Disney en 2019.

Ryan Phillippe en 'Shooter'

, como Movistar Plus+, Orange y Vodafone. Tal y como anuncia la compañía, el cambio es meramente visual, afectando al nombre y la marca del canal, pero no a sus contenidos. "El canal lineal Star Channel tendrá una nueva y brillante línea gráfica, pero, reza el comunicado.

"Star Channel seguirá siendo el hogar del entretenimiento más taquillero, con estrellas de primera línea de los mayores estudios del mundo", promete Simón Amselem, consejero delegado de The Walt Disney Company en España y Portugal. Series como 'Shooter', '9-1-1: Lone Star', 'The Rookie: Feds', 'The Endgame' o 'Los Simpson' seguirán llegando a su dial que, desde que fue adquirido por Disney, ha dedicado parte de su trabajo a promocionar otros contenidos de la empresa. Star Channel se aproxima así a Star, uno de los seis apartados de Disney+ junto a la propia Disney, Marvel, Pixar, National Geographic y 'Star Wars'.

Fin a un exitoso ciclo

FOX forma parte de la historia de la televisión patria. Durante dos décadas, el canal de pago ha sido uno de los principales refugios de los seriéfilos españoles, sobre todo gracias a su labor de importación de títulos tan icónicos como 'Dexter', 'Prison Break', 'Perdidos' o 'The Walking Dead'. A pesar de su integración en la división ibérica de The Walt Disney Company tras la adquisición de 21st Century Fox por parte del hogar de Mickey Mouse, la cadena ha seguido operando con normalidad, albergando lanzamientos propios y manteniendo su identidad particular, pero finalmente Disney ha tomado la decisión de convertirla en Star Channel, dando fin a una exitosa etapa para el canal.