Almeida se posiciona a favor de Isabel Pantoja: "He perdido una madre y luego se la echa de menos"

José Luis Martínez-Almeida no tiene ningún problema para posicionarse en temas de todo tipo, tal y como ha demostrado en estos últimos tiempos. Es por ello que Sonsoles Ónega ha aprovechado la videollamada con el alcalde de Madrid en 'Ya es mediodía' para preguntarle por lo que opina sobre el tema de mayor actualidad televisiva: el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

José Luis Martínez-Almeida apoya a Isabel Pantoja

"Las relaciones entre padres e hijos no sé si meterme dada mi soltería y mi falta de paternidad", comenzaba el alcalde en tono de broma. Sin embargo, tenía espacio para una reflexión que quería compartir con la presentadora dado que él es huérfano: "Madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos cuando te falta".

Tratando de ponerse en el lugar de los implicados en el caso, Almeida se ha puesto de parte de Isabel Pantoja, pidiendo a ambas partes que "hagan un esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo", ya que "al final, cuando no esté uno o no esté otro, se darán cuenta de que perdieron demasiado tiempo en peleas". Para rematar, confesaba: "Yo lo he sentido, he perdido a una madre y sé lo que es".

Apostando por la evasión

Una vez que Martínez-Almeida había dado su opinión acerca del controvertido caso entre Pantoja y Rivera, Ónega apostaba por la importancia de evadirse en estos momentos marcados por la crisis sanitaria y económica: "Menos mal que tenemos Telecinco para evadirnos". El alcalde subrayaba sus palabras: "Sin duda, que es muy importante evadirse".