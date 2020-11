Isa Pantoja, crítica con Kiko Rivera en 'La casa fuerte': "No puedo entender que diga esas cosas en un plató"

El domingo 15 de noviembre, tres días después de la emisión de 'Cantora: la herencia envenenada', 'La casa fuerte' decidió aprovechar su quinta gala para mostrar a Chabelita Pantoja algunas de las declaraciones que Kiko Rivera lanzó en dicho especial. Entre ellas, el detonante de la ruptura total con su madre: el hecho de que, el 2 de agosto, descubrió las pertenencias de Paquirri en la habitación de Cantora. Objetos que la tonadillera había asegurado perder en un supuesto robo, y cuya aparición propició que Rivera se pusiera en contacto con sus hermanos para disculparse por no haber recibido en todos estos años algunas de las posesiones de Paquirri.

Isa Pantoja, perpleja al ver las declaraciones de su hermano en 'La casa fuerte 2'

"Me imaginaba cualquier cosa, de mi hermano hacia mi madre, pero eso no me lo esperaba para nada", reconoció Chabelita, tras descubrir el famoso episodio del 2 de agosto. "No es solo lo que cuenta, si no lo que viene después. Es algo muy fuerte. No entiendo qué le ha pasado por la mente para decir eso", reconoció Pantoja, quien negó que su hermano le hubiera contado algo sobre lo ocurrido. "Estaba rayado, con la mosca detrás de la oreja y no pensaba que fuera por eso", confesó Pantoja, quien lanzó una dura crítica a su hermano. "No veo explicación para que lo tenga que decir, no es el momento ni el lugar. No sé qué le pasa", manifestó Isa, quien añadió que "no sé qué decir, porque yo entiendo a mi hermano, pero no puedo entender la manera, el hacerlo en un plató. Eso no lo comparto". "Estoy intentando controlarme para no volverme loca", reconoció Pantoja.

"¿Mi madre ha dicho algo?", quiso saber la concursante, ante lo que Jorge Javier respondió que "no, por ahora". "No sé la otra parte, porque no he hablado con mi madre. Pensaba que la cosa se iba a quedar ahí", confesó Isa, quien negó que, al menos en su caso, su madre se preocupara más del dinero que de sus hijos, tal y como había señalado su hermano. "No lo ha hecho nunca. Ha estado enfadada conmigo y nunca ha hecho reportajes nunca. Nunca se ha lucrado de eso. Si lo hiciera, me decepcionaría", manifestó Pantoja, antes de definir Cantora como una "vuelta al pasado". "El pasado siempre está presente y, con todos los problemas que ha traído, igual era hora de tomar una buena decisión y hacer las cosas bien", apostó la concursante, quien reconoció que "mi madre tiene muchos errores", al igual que "no sé qué va a pasar".

"Me gustaría saber si eran imaginaciones mías"

Isa Pantoja habla con Jorge Javier sobre el conflicto de su familia en 'La casa fuerte 2'

"Mi madre podía coger el teléfono y parar esto y no habría llegado a esto", manifestó Chabelita, tras lo cual defendió que, de estar en el lugar de su madre, "cuando veo que llega muy allá, no hay que pensar en la dignidad. Es la familia". "o sé qué hay detrás. No creo que sea solo eso", aventuró la concursante, quien recordó una conversación con su hermano cuando la llamó para felicitarla por su cumpleaños. "Me dijo que de bueno ha sido tonto. Pensé que se sentía engañado, pero nunca pensé que era para tanto", reconoció Pantoja. "Mi hermano tampoco es que me cuente muchas cosas. Me dijo: 'cuando salgas, te contaré muchas cosas que no sabes'. Me quedé con la copla y ahora sé que son muchas cosas más", desveló Isa, quien subrayó su "derecho a preguntar para saber y poder entender algunas cosas".

La concursante rememoró entonces todas esas ocasiones en las que había apuntado a un supuesto trato diferenciado en el seno de la familia Pantoja, con respecto a su hermano. "Él siempre decía que era por igual. Me gustaría saber si ahora que se ha dado cuenta de todo, él también lo veía así o era imaginación mía", reconoció Isa, quien achacó ese trato distinto a "la otra persona", supuestamente, su tío Agustín. "Lo he dicho desde siempre y lo sigo manteniendo. Ahora a lo mejor tengo más edad, pero cuando eres niño, sabes cuando una persona te da cariño y cuando no", manifestó Chabelita, quien desveló que su madre "muchas veces me lo echó en cara y pensé que eran cosas mías". "Como ella nunca lo aceptó, me gustaría preguntarle a mi hermano, porque es algo con lo que yo me quedaría más tranquila", admitió la concursante, tras lo cual opinó que la tonadillera "tiene que coger el teléfono" y llamar a su hijo.