El dardo de Isa Pantoja a Anabel en 'La casa fuerte 2': "Conmigo no se posicionó porque hablé de terceros"

La noche del domingo 15 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su quinta gala de la segunda edición, en la que la organización aprovechó para mostrar nuevas imágenes del conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera a Chabelita Pantoja. Entre ellas, figuraban las críticas que Rivera lanzó contra su tío Agustín, hermano de la tonadillera, a quien acusaba de vivir de su madre, lo que provocó que Isa recordara que, mencionarlo en el pasado, había sido el motivo por el que su prima Anabel Pantoja no se posicionó a su favor en sus conflictos con su madre.

Isa Pantoja habla con Jorge Javier sobre el conflicto de su familia en 'La casa fuerte 2'

"No sé lo que puede decir de él. Nunca ha hablado de mí sobre él, por lo que cualquier cosa que vea, me va a sorprender", reconoció la concursante, durante su conversación con Jorge Javier Vázquez, antes de ver las críticas de su hermano contra el hermano de Isabel Pantoja, entre ellas, el hecho de que "no la deja tener vida", que era un "mantenido" y que no se aceptaba "tal y como es". "Me sorprende muchísimo que hable de mi tío Agustín. Veo que está harto y lo que no habrá contado...", apostó Pantoja, anonadada. De hecho, la concursante recordó entonces el consejo que su madre le había dado en el pasado sobre su tío: "si hablas de tito Agustín, te va a demandar". "No sé cómo se las apañará", planteó Chabelita, sobre su hermano. Fue entonces cuando Pantoja recordó el hecho de que su prima Anabel, le había asegurado antes de ingresar en el reality que no se iba a posicionar en el conflicto entre Kiko e Isabel, algo que no hizo cuando fue Chabelita quien estaba enfrentada con su madre, momento en el que no estuvo a su lado.

"Anabel me dijo que se había posicionado porque hablé de personas de las que no debía hablar. A ver ahora", lanzó la concursante, quien mencionó el hecho de que "lo único que dije es que no tenía relación. No me llevo bien con él". Además, Chabelita no dudó en mojarse y coincidió con su hermano en el calificativo de "mantenido" que había lanzado contra el hermano de la tonadillera. "Mi madre ha estado toda la vida trabajando, ha tenido que mantener a todo el mundo. Esa es la vida fácil, la cómoda", criticó la concursante, quien señaló el hecho de que, a pesar de todo, era Agustín con quien su madre convivía. "No quiere separarse aunque le digamos algo, porque sabe que tenemos nuestra vida. ¿Qué va a hacer, quedarse sola en Cantora?", matizó Pantoja, quien reconoció haber hablado sobre la mala relación de su tío con su madre "con diez años o por ahí", cuando "le dije lo que sentía, lo que me pasaba".

"No puedo ser objetiva"

"Te doy la razón: lo mejor que he podido hacer es venir", reconoció Isa a Jorge Javier, quien había señalado al comienzo de la conversación que era bueno que estuviera dentro del reality, ajena a todo. "Tienes que luchar mucho para que no te expulsen", bromeó el presentador, quien desveló a la concursante que "tu hermano se está acercando a los Rivera". "Quien ha estado al lado de mi hermano durante años, es mi madre", declaró entonces Isa, ante lo que el catalán señaló el hecho de que Kiko había achacado ese distanciamiento con sus hermanos "por culpa de tu madre". "Me han estado dando con el tema de mi abuela, porque no me hablaba con ella", manifestó Pantoja, que recordó que, en cierto modo, era "la misma situación que tenía mi hermano" con los Rivera. Algo que, al contrario que en el caso de ella, "era comprensible porque mi madre le había dicho cosas a mi hermano". "Que yo sepa decidió por sí solo hacer lo que consideró", opinó Isa, antes de reconocer que "no puedo ser objetiva".