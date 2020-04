Fran Rivera se despacha contra el Gobierno y Pablo Iglesias: "No tiene decencia ninguna"

Fran Rivera es uno de los tertulianos más polémicos de los últimos años. Habitual de 'Espejo público', el torero no tiene pelos en la lengua para expresar todas sus ideas acerca de la actualidad y la política del país, sembrando la discordia con sus declaraciones. Es quizá por ello por lo que Javier Negre ha querido contar con él para una entrevista en el programa de YouTube 'Estado de Alarma'.

Fran Rivera

Rivera ha comentado cuáles son sus impresiones acerca de la gestión que el Gobierno está llevando a cabo con la crisis del coronavirus. "Estamos viviendo una situación que no hemos vivido nunca y esto le puede venir grande a cualquiera", afirmaba. "Me quedo con la duda de que el Gobierno ha decidido que no contesta preguntas. Hay muchas preguntas, muchas decisiones que tomar. No hay peor decisión que tomar en esta situación que no tomar ninguna decisión o tomarlas tarde".

Pero las críticas del colaborador de Antena 3 no quedaban ahí: "Tenemos un problema enorme que es que no sabemos cuántos enfermos de coronavirus hay. No me creo las cifras que el Gobierno da: ni de los contagiados, ni de los fallecidos y, por supuesto, no se dice nada de los muertos colaterales". El torero pasaba a explicar a qué se refería con este término: "Enfermos cuya causa no es el coronavirus, pero el causante sí. Por lo que sea, han tenido que ser atendidos y no han podido porque los hospitales estaban llenos y se han muerto. De esos no se habla nada. De hecho, no se les contempla ni como muertos del coronavirus, que son muertos de guerra, realmente".

Ataques contra Pablo Iglesias

Fran Rivera ha sido más específico en su entrevista con Negre, centrando sus críticas a Pablo Iglesias y asegurando que la hemeroteca "destroza" a Podemos: "Si te ves lo vídeos que hay por ahí de Pablo Iglesias, de este señor diciendo que se alegra de que la gente pegue a la policía, de que Venezuela es un país maravilloso del que tenemos que aprender... Este hombre no tiene decencia ninguna", afirmaba. "Declara constantemente que hay que ir en contra de las instituciones, de todo lo establecido, de la Constitución, otro día critica a la gente que tiene chalés y se compra uno. Otro día dice que Ana Botella no podía ser alcaldesa y pone a su mujer en un ministerio. Es una incongruencia, pero como da igual lo que diga y da igual lo que haga que no pasa nada...".