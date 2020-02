Críticas a Fran Rivera por su alarmismo sobre el coronavirus en 'Espejo público': "Me da mucho miedo"

Fran Rivera se ha convertido en el blanco de las críticas tras su última aparición en 'Espejo público'. El torero ha acudido como tertuliano al programa de Susanna Griso y desde la mesa ha proclamado su pánico al coronavirus a pesar de las continuas llamadas a la calma por parte de doctores y expertos en salud. Hasta el momento en España son nueve los casos detectados.

Fran Rivera, en 'Espejo público'

A pesar de no considerarse "nada hipocondriaco", Rivera no ha ocultado su temor a la propagación de la enfermedad: "Soy más alarmista que todos vosotros, para esto soy muy cobarde. Creo que los gobiernos no están preparados para lo que se viene encima y como cunda el pánico...", ha dejado caer para después dar su opinión, sin aparente fundamento: "Creo que lo que viene es mucho más serio de lo que parece. Me da mucho miedo y estoy muy preocupado".

Susanna Griso ha hecho una llamada a la sensatez, más preocupada por lo que pueda pasar en lugares como África o India, confiando el sistema sanitario español. "Nosotros tenemos un sistema sanitario muy bueno y la mortalidad aquí es bajísima", ha recalcado la presentadora, pero Rivera no salía de sus trece: "Con todo eso que decís, yo no he visto que cierren a mil personas en un hotel y que cierren ciudades por la gripe normal, ni he visto a la policía prepararse como se están preparando. Lo que estamos viviendo es de una película de Hollywood".

Hoy, Susanna Griso ha llevado a Espejo Público como "especialistas" para hablar del coronavirus al torero Fran Rivera y al aristócrata Cayetano Martínez de Irujo. Así crean alarmismo y desinformación los medios de comunicación en España. pic.twitter.com/l1g46IcwXy — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 26, 2020

La periodista de Antena 3 se ha hecho eco de los números (el coronavirus tiene una tasa del 2% de mortalidad, inferior a la de una gripe habitual), a la vez que abogada por no dudar de los números y las referencias que ofrecer los expertos. Rivera ha recordado entonces que él padeció la gripe aviar: "Yo pasé la gripe aviar y con aquello no hubo estos controles de cerrar ciudades. Esto me da mucho miedo", ha zanjado.

Cayetano Martínez de Irujo también opina

Cayetano Martínez de Irujo fue otros de los invitados de la mañana y, aparte de analizar la crisis del sector agrario, tuvo tiempo para dar su opinión sobre la enfermedad que copa todas las conversaciones: "Ya tenemos problemas en el campo y ahora llega el coronavirus", ha afirmado, preocupado porque "se está extendiendo a unos niveles que no eran esperados y tiene su riesgo".

