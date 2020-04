Fran Rivera reaparece en 'Espejo público' tras alertar sobre el coronavirus: "Casi me queman en la hoguera"

El pasado 26 de febrero, cuando apenas se contaban casos de coronavirus en España, Fran Rivera no dudó en alzar la voz de alarma en 'Espejo público', "muy preocupado" por algo que entonces consideraba "mucho más serio" de lo que parecía. Aquellas declaraciones le costaron un aluvión de críticas en redes sociales. Ahora, casi dos meses después, el extorero ha vuelto al espacio de Antena 3, aunque de forma virtual desde su casa en la localidad malagueña de Ronda.

Fran Rivera, en 'Espejo público'

Desde plató, Susanna Griso le ha recordado esas críticas que había suscitado en los albores de la pandemia. Rivera ha confesado que justo aquel 26 de febrero cogió el coche y se desplazó con toda su familia a la casa familiar de Ronda, donde siguen guardando cuarentena. "Casi me queman en la hoguera, pero tampoco había que ser muy inteligente ni estudiar en Harvard para ver que lo que venía era gordo. Estaba claro", ha reflexionado el colaborador del magacín. La presentadora le ha confirmado que seguirán contando con él en el futuro: "No te vamos a aplicar un ERTE, esta es tu casa", ha asegurado Griso entre risas.

Rivera ha explicado los detalles de una campaña que ha puesto en marcha junto a su hermano, el también torero Cayetano Rivera Ordóñez. Bajo el nombre "Echa un capote", ambos pretenden ayudar a las "muchas familias que van a tener que tirar de bancos de alimentos" tras la pandemia. "Detrás de esta crisis de salud viene una crisis galopante a lo bestia y nos vamos a tener que ayudar los unos a los otros. Merece la pena colaborar", ha animado el empresario.

El presagio de Fran Rivera en febrero

El pasado 26 de febrero, cuando España solo se habían contabilizado los casos de Canarias, con el cierre y aislamiento del hotel de Tenerife, Rivera ya proclamaba su preocupación que a la postre se ha convertido en presagio confirmado: "Yo no he visto que cierren a mil personas en un hotel y que cierren ciudades por la gripe normal, ni he visto a la policía prepararse como se están preparando. Lo que estamos viviendo es de una película de Hollywood", reflexionaba entonces el extorero, anticipando que los gobiernos no iban a estar preparados para lo que se venía encima.