Fran Rivera, tras la polémica del caso Iveco: "No permito que se pongan en mi boca palabras que no he dicho"

El pasado miércoles 29 de mayo, Fran Rivera se vio envuelto en una gran polémica por sus declaraciones sobre el suicidio de una trabajadora de Iveco, cuyos compañeros compartieron un vídeo sexual. "No es de hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo", aseguró el torero en 'Espejo público'. Palabras que pronto recibieron infinidad de críticas en redes sociales.

Fran Rivera quiso explicarse en Instagram

Tras explicarse brevemente en dos eventos a los que acudió el fin de semana, Rivera ha querido pronunciarse oficialmente a través de su cuenta de Instagram. "Se me ha aconsejado que espere a que pase la tormenta, pero soy incapaz de permitir que se sigan poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Es injustificable cualquier tipo de maltrato, a quien sea, a cualquier ser humano. No hay justificación alguna para que un ser humano le haga sufrir a otro ser humano, punto", remarcó Rivera.

"Cierto es que no se puede generalizar. Pero si hoy día buscas en Google cuál es el vídeo más buscado en internet, por desgracia es el de Verónica. Eso una realidad que tenemos que afrontar. No afrontarla nos va a llevar a no resolver este problema. ¿Cuál es el problema? Que si mi hija sale y llega tarde me voy a preocupar más que si sale mi hijo. Es una realidad", continuó explicando el torero.

Consejo a sus hijos

"A mis hijos les doy el consejo de que no graben este tipo de vídeo, aunque tienen todo el derecho y la libertad de grabar el vídeo que quieran y mandárselo a quien quieran. Pero este vídeo se puede convertir en arma arrojadiza, porque conocemos a quien nos enamoramos pero desconocemos de quien no separamos y la vida da muchas vueltas. El riesgo que se corre es enorme, no compensa, porque las desgracias son terribles", zanjó Rivera, intentando dar carpetazo a una polémica que le persigue desde hace una semana.

Por último, mandó un mensaje a quienes durante estos días lo han insultado y le han enviado amenazas vía redes sociales. "A todos estos que me dan lecciones de moralidad, que me mandan vídeos de cuando el toro mató a mi padre, que le desean la muerte a mis hijos, o que desean que a mi hija la violen y lo graben para que lo podamos ver todos, que no me den tantas lecciones, que las lecciones me las ha dado ya la vida, que son las mejores lecciones que podemos aprender", remató Rivera.