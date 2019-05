Los famosos reaccionan al comentario de Fran Rivera sobre el caso IVECO: "Eres el espejo público del machismo"

Las polémicas palabras de Fran Rivera han levantado todo tipo de críticas. El torero afirmaba en 'Espejo público', programa donde es tertuliano, que "los hombres no son capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo", en relación al vídeo sexual de una trabajadora de IVECO difundido entre sus propios compañeros, lo que terminó con el suicido de la mujer por no soportar la situación.

Además, el torero añadía a sus palabras que "hay una máxima" que siempre le dice a su hija: "No se pueden mandar vídeos de este tipo", lo que empeoraba las palabras anteriormente dichas y entraba directamente en un discurso que culpabiliza a la víctima. Aunque el torero intentó matizar sus declaraciones, argumentando que era consciente de que la mujer "no es culpable", sino "una víctima, terminó por rematar su rectificación con un alegato que incurría, de nuevo, en el mismo error anterior, camuflar a los culpables: "A todas las niñas, a todas las mujeres, por favor, que no manden vídeos de este tipo".

Es por ello, que decenas de personalidades públicas han querido manifestarse a través de las redes sociales, para criticar las palabras del torero y la permisividad del programa. También se desató un hastag, #yonoloharía, en una clara alusión al pensamiento de Rivera de que un hombre, por el mero hecho de ser hombre, haría algo así.

Las reacciones de los televisivos

Fran Rivera, por "hombres" como tú, hoy más que nunca, es necesaria la lucha feminista. Eres el espejo público del machismo. — Daniel Guzmán (@danielguzman) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera es la demostración de que ser un machote no tiene nada que ver con ser un hombre, uno de verdad. — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera, no todos somos como tú. No te equivoques. — Pancho Varona (@Panchovarona) 29 de mayo de 2019

Qué suerte que la mayoría de los hombres con los que me relaciono, no se parecen a ti, Fran Rivera. https://t.co/YYLTYPEP7Y — Sara Sálamo (@SaraSalamo) 29 de mayo de 2019

Acabo de ver las imágenes de Fran Rivera.

Me producen una tristeza infinita. En todo esto, hay una mujer muerta.

Si lo de Fran Rivera es ser un hombre, entonces yo no soy un hombre. — Abel Arana (@AbelArana) 29 de mayo de 2019

Que no, que no.

Que si te llega un vídeo íntimo de otra persona no se difunde. Punto

Da igual tu género ni cuándo leas esto. — Pablo Chiapella (@Pablochape) 29 de mayo de 2019

A ver Fran, querrás decir los hombres como tú. https://t.co/FHJxemubn6 — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 29 de mayo de 2019

#yonoloharia Hay que ser miserable y mezquino para difundir un momento de intimidad de ese tipo. Lo de culpabilizar a la víctima ya es más propio del argumento de "La casa de Bernarda Alba". — Iñaki López (@_InakiLopez_) 30 de mayo de 2019

Las reacciones de los políticos

Fran Rivera sobre Iveco: "Los hombres, soy un hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo"



MENTIRA. Habla por ti. No hablas por todos los hombres. (Des)aprendamos, eduquémonos, demostremos que ser hombre puede ser otra cosapic.twitter.com/2r2G7JkRCr — Pablo Padilla (@MaesePads) 29 de mayo de 2019

Ha tenido que llegar Fran Rivera para que lo entendamos. Que seamos recatadas y tengamos cuidadito con lo que hacemos porque un hombre no puede ver un vídeo "así" y no enseñarlo. No es una inocente estupidez, es el discurso que culpa a las mujeres para esconder el machismo. — Irene Montero (@Irene_Montero_) 29 de mayo de 2019

Mujeres, importante ?no enviar vídeos???? a Fran Rivera. De ningún tipo.



Se ve que es un incontinente y además, confunde la parte con todo.



Él es uno de esos varones machistas que forman parte del problema. Después están los varones feministas, que forman parte de la solución. — M. Eugenia R. Palop (@MEugeniaRPalop) 29 de mayo de 2019