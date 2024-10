Por Pablo Fernández Pérez |

No es la primera vez que un invitado del programa de las hormigas corta las alas de Pablo Motos si hay alguna pregunta que le llama la atención. En este caso, ha sido el emergente piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, que tras sus tres primeras carreras en esta categoría, llegaba al programa dispuesto a no pasar desapercibido. El deportista no reprimió ni un momento lo que pensaba, ni siquiera acerca de las preguntas que Motos le hacía.

Franco Colapinto en 'El hormiguero'

A pesar de las risas que hubo durante toda la entrevista por parte de ambos,. Cuando Motos le preguntaba cosas como "¿Cada cuánto tiempo cambiabas las sábanas?", Colapinto camuflaba la incomodidad riéndose o tratando de desviar la atención regalándole un casco, por ejemplo. "Te traje un casco., le decía el piloto en tono de broma.

Rápidamente, Pablo Motos volvió a hacerle preguntas en relación con el automovilismo, a lo que Franco contestaba de forma esquiva. Especialmente en una, en la que le preguntó sobre el volante de un coche de F1: "Lo primero que se me ocurre es el volante. Ese volante...", decía Motos, que fue rápidamente interrumpido por un zasca de Colapinto: "Tanto de Fórmula 1 igual no vamos a hablar. Tú no tienes ni idea de Fórmula 1, estás más perdido... Me haces cada pregunta...".

El valenciano, totalmente descolocado por el corte de su invitado, respondía: "Es que si empezamos así... yo sé muchísimo de Fórmula 1". Colapinto no lo dejó ahí: "Tú qué vas a saber". Motos, al oír esa pregunta, aseguró que había entrevistado a Carlos Sainz y a Fernando Alonso, queriendo justificar así que sabía de lo que hablaba. "Muchísimo no sé si sabes, yo te veo medio perdido", reiteró el joven argentino. Y, como era de esperar, este encuentro entre el presentador y el piloto no pasó desapercibido en Internet.

Las redes estallan contra Franco Colapinto

La espontaneidad y la ausencia de filtro en las respuestas que el piloto daba a Pablo Motos ha provocado numerosas quejas y críticas hacia su persona en redes sociales como X. "Colapinto es más tonto que una piedra", "Menudo niñato engreído" o "El invitado más arrogante que ha pasado por 'El hormiguero'" son algunos de los mensajes que se han publicado tras lo sucedido en el programa. Con todo esto, tendremos que esperar para ver si se cumple el deseo de Colapinto de volver al programa. Visto lo visto, puede pasar cualquier cosa.