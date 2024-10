'La revuelta' consigue la visita de Ana Mena un día después de su paso por 'El hormiguero'

Por Beatriz Prieto |

El miércoles 2 de octubre, 'La revuelta' arrancó con David Broncano recordando el hecho de que, el martes, habían hablado de un fan que esperaba desde hacía días, a las puertas del teatro, la visita de Ana Mena e incluso llegaron a salir a buscarlo durante la grabación, sin resultado. Dicha anécdota se emitía al mismo tiempo que 'El hormiguero' entrevistaba a la propia artista en directo y, de forma inesperada, dio pie a que la malagueña fuera la invitada de 'La revuelta' la noche siguiente, sin importar que hubiera estado en la competencia menos de veinticuatro horas antes.

David Broncano entrevista a Ana Mena en 'La revuelta'

En lugar de aparecer directamente en el escenario, la artista entró al teatro por la puerta principal, maleta en mano y cargada con varias bolsas de chucherías para el público. De hecho,, dado que tenía un viaje programado para Valencia, donde iba a rodar una película con Óscar Casas , como desveló durante su visita. "Ha sido una locura estos dos días., porque ha sido...", declaró Broncano, quien no eludió su visita a 'El hormiguero' al preguntarle

"Sí, la verdad es que me lo pasé superbien", confesó la invitada, momento en el que el presentador quiso saber cómo se enteró de la anécdota de su fan, que no tardó en hacerse notar en redes durante la emisión de 'La revuelta'. La invitada contó que supo de lo ocurrido "cuando llegué a mi casa y abro Twitter", después de llegar del programa de Antena 3. La artista incluso señaló al artífice de que estuviera en el programa de La 1, que por fin había entrado en el teatro para verla e incluso tuvo ocasión de abrazarla, después de que Broncano desvelase de su invitada que "hoy no tenías el plan de venir aquí".

"¿Pablo habrá llevado hoy a los alpinistas?"

"Primer día que viene alguien después de haber estado en 'El hormiguero' el día anterior. ¿Crees que Pablo habrá llevado hoy a los alpinistas que vinieron ayer al programa? ¿Te imaginas?", bromeó Broncano, arrancando así una entrevita en la que, además de promocionar su música y su próximo film, cuyo estreno Mena marcó para el próximo año, la cantante revivió su primera actuación televisiva en Canal Sur e invitó a Broncano a su concierto en el WiZink Center, antes de enfrentarse a las preguntas clásicas. "Entre uno y tres millones, pero del Wizink Center no veo ni un euro", respondió Mena sobre el dinero que tenía en el banco.

Mientras, en la pregunta sobre el sexo, la malagueña aseguró que "follar no he follado, en septiembre no", para sorpresa del presentador, a quien explicó que "siempre que vengo aquí me pilláis en mis meses bajos". Por ese motivo, Broncano bromeó con la posibilidad de marcar su próxima visita para febrero "y en enero te hinchas de follar. Después del Wizink te pones a tope". Asimismo, la artista se mostró de lo más contundente ante la pregunta sobre si se consideraba "más machista o más racista": "Que no. Que no soy machista ni racista. Soy perrista, me gustan mucho los perros". Una visita que concluyó con una breve actuación a capella y un paseíllo por el pasillo central con su maleta, directa para coger el AVE.