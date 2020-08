Frank Cuesta, atacado por una garza: "Fue directa al ojo. Intentas ayudar y te meten una hostia"

Aunque no tiene ningún programa de televisión actualmente en emisión con nuevas entregas, la aventura no cesa para Frank Cuesta. Él sigue viviendo múltiples peripecias y las sigue grabando, pero esta vez para su canal de Youtube. En su último vídeo titulado "Siempre te llevas alguna host...", Cuesta intenta ayudar a una garza herida, pero esta no se lo puso nada fácil.

Frank Cuesta en el momento del picotazo y después

El ave no podía volar y el aventuro consiguió cogerla, ya que "no puede levantar el vuelo". Con ella en brazos, Cuesta explicaba a la cámara que "hay que tener cuidado porque tiene el pico muy largo y si te pica puede ir al ojo". Y un instante después, así hizo: "¡Ouch!", gritaba el presentador describiendo que "fue directa al ojo".

Asegurándose de que todo se estaba grabando correctamente, Cuesta preguntaba al cámara: "¿Viste el picotazo que me ha dado?". Acto seguido, se dirigía a la garza para decirle: "Desgraciada, que te estoy intentando ayudar". "Si lo pones cerca de la cara, te va a pegar un picotazo que es lo que me ha pasado", contaba antes de iniciar la rehabilitación del ave.

"¡Manda cojones!"

Mientras mostraba la cara con sangre tras haber recibido el picotazo, Frank Cuesta le decía: "Mira cómo me has dejado, otro cromo en la cara. ¡Manda cojones! Digo... ¡Manda narices!". Además, el aventurero explicaba a través de sus redes sociales para todos aquellos que viesen el vídeo que "a veces les ayudas y te meten una hostia".