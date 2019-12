Frank Cuesta insinúa que vuelve a tener cáncer: "Se te cae todo el pelo, pero estoy mejor"

Frank Cuesta ha hecho saltar todas las alarmas con su última publicación. A través de Instagram, el herpetólogo ha dado a entender que vuelve a padecer cáncer. En 2015 ya confesó que había superado la misma enfermedad, habiéndose sometido a quimioterapia durante meses, lo que había provocado la pérdida de pelo en todo su cuerpo.

Frank Cuesta actualiza su estado de salud

En un vídeo, Cuesta respondía a los "muchos" seguidores que le preguntaron por qué no tenía pelo ahora, preocupados por su estado de salud. "He estado malo durante un tiempo. Por la medicina que me han dado se te cae el pelo de todo el cuerpo, pero estoy bien, bastante mejor", aclaraba para tranquilidad de sus fans.

Cuidando de unas pequeñas cabras que no paraban de reclamar su atención, el herpetólogo ironizaba sobre su actual imagen: "No sé si me va a crecer el pelo alguna vez con estos animales". Fuera de bromas, aclaraba que "está todo bien", confirmando que no estaba pasando por su mejor momento: "Hay que pelearse con todo y tirar pa' alante".

Con sentido del humor

Sin perder el optimismo, Cuesta subía a continuación uno de sus famosos vídeos sobre las especies más raras que jamás ha tocado. En este hablaba del "crocus guarris pelatus". "Algunos lo confundiréis con el Crocus guarris guarris, el original. Este bicho es el mismo que el original pero se le ha caído el pelo, y como se le ha caído le pelo está muy feo", explicaba ilustrando el vídeo con una foto de sí mismo. "A los dos les gusta tocar los cojones a los animales y a los dos les gusta tocar los cojones en las redes sociales", zanja el herpetólogo.