Por Joan Centelles Martínez |

Frank Cuesta podría perder uno de sus bienes más preciados: su santuario "Libertad", donde cuida de varias especies de animales y rescata otras capturadas por la venta ilegal. Y es que los terrenos pertenecen a su exmujer, Yuyee, ya que en Tailandia los extranjeros no pueden poseer bienes inmuebles a su nombre. Con ella había llegado a un primer acuerdo que no ha cumplido, y ante su "chantaje", el que fuera conductor de 'Frank de la jungla' ha tenido que buscar una solución para conseguir liquidez con la que poder recomprárselo.

Vídeo de YouTube de Frank Cuesta del santuario

En un primer momento,. Ella no cumplió su palabra y le exigía a Cuesta un alquiler de 3.500 euros por seguir viviendo y trabajando allí.. Sin embargo, este acuerdo entre ambos tampoco llegó a buen puerto. Además, toda esta situación se agravaba con. Lo culpa de ser el "causante de dichas amenazas".

Finalmente, y tras varios intentos fallidos por resolver el conflicto, han acordado que Cuesta tendrá que pagarle 250.000 euros en cuatro cuotas para que ella ponga la propiedad a nombre de su hijo mayor. "No es algo que yo quiera, ni creo que sea justo, pero al final lo pagaré. Se ha aprovechado de la situación, de que no puedo perder este santuario", expresaba en sus redes sociales el protagonista. Con el fin de costear este acuerdo, Cuesta ha anunciado una serie de directos en la red social Kick con la que sus seguidores podrán ayudarle. "No vamos a hacer un crowdfunding, sino que vamos a hacer cinco días de directos donde se van a poder donar cinco, diez, veinte, cien suscripciones de Kick", explicaba en un vídeo en YouTube.

Pide ayuda

El presentador también ha convocado a todas las celebridades para que le ayuden en su causa: "Desde aquí hago un llamamiento a todos los youtubers, a todos los streamers, a todos los influencers, por si nos pueden ayudar a salvar este santuario y a elevarlo, para que mucha gente venga, me apoye, done, porque va a ser la mejor manera para que podamos recoger ese dinero, pagar ese chantaje y terminar con todo ya. Que se ponga la tierra a nombre de mis hijos y que no las pueda tocar nadie nunca". Respecto a los directos, también ha desvelado cómo serán: "Va a haber seis actividades diarias, una cada cuatro horas. Puede ser intentar coger a Fulgencio, acariciar a Plexy, cocinando una paella mal hecha...".