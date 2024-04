Por Daniel Parra |

La noche del pasado martes 9 de abril, 'El hormiguero' recibió como invitado a Frank Cuesta. Pablo Motos no evitó señalar el rostro serio del invitado al entrar al plató: "No sé si quieres sentarte o si te quieres ir". Sin embargo, el herpetólogo admitió sentirse "muy a gusto" siempre que visita el programa, excepto la primera vez. Al iniciar la entrevista, el presentador quiso referirse a la última anécdota de Cuesta con sus animales: "¿Quieres dejar de morirte, por favor?". El extenista narró cómo, por su "falta de conciencia", cogió algunas ranas que producían veneno con sus manos llenas de heridas para limpiar: "A la media hora me empecé a sentir mal, peor, peor, peor, hasta que dije: 'O voy al hospital o me muero'".

Pablo Motos y Frank Cuesta en 'El hormiguero'

, explicó Cuesta al hablar de lo que sintió: "Era una muerte silenciosa". Preguntado por cuál es el peor veneno que ha probado, el invitado respondió sin dudar: "Este último".. A pesar de ello, Cuesta confesó que prefiere morir a causa de uno de sus animales del Santuario Libertad en Tailandia, aunque sea dentro de muchos años: "Te tienes que morir de manera épica". Tras ello, el animalista recordó su pelea con un ciervo, al que conocía desde pequeño, y cuyo vídeo se hizo viral recientemente:

Cuesta recibió también la sorpresa de su amigo, el youtuber YoSoyPlex, que estuvo junto a él en un momento de la entrevista. "Ahora tengo un monito que se llama IDA por Isabel Díaz Ayuso, porque es un monito sweet, es muy dulce, muy bonito, muy cariñoso, es muy guerrero...", reveló el extenista hablando sobre los animales de su santuario. "Tengo que encontrar un bicho que sea pequeñajo, feúco, para ponerle Pablo", dijo. Motos quiso preguntar al entrevistado por lo que siente cuando uno de sus animales se muere, y Cuesta respondió: "Te duele, pero entiendes la vida de otra manera. La vida es vida y muerte, y si el animal ha sido feliz, olé sus cojones y felicidad".

La opinión de Frank Cuesta sobre el caso de Daniel Sancho

Para cerrar la entrevista, Pablo Motos quiso preguntarle a Frank Cuesta sobre el caso de Daniel Sancho, cuyo juicio por el presunto asesinato de Edwin Arrieta comenzó el martes 9 de abril en Tailandia. "Yo desde el principio dije que no te pongas en contra de los tailandeses, no les insultes y no digas que han hecho las cosas mal", respondió el herpetólogo, que quiso marcar la diferencia entre el derecho en Europa y en Tailandia, los tiempos y las costumbres. "Los tailandeses lo tienen muy claro desde la semana que pasó eso", dijo, y añadió que él no lo ve bien para Sancho: "Va a ser, si tiene mucha suerte, cadena perpetua".