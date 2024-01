Por Fernando S. Palenzuela |

Frank Cuesta ha hecho frente a todo tipo de animales salvajes tanto en los programas de televisión en los que ha participado como en su canal de YouTube. En algunas ocasiones, ha visto pasar de cerca la muerte, y uno de estos sucesos ha tenido lugar el 29 de enero, cuando ha sido brutalmente atacado por un ciervo.

Un ciervo embiste a Frank Cuesta

El ataque ha tenido lugar en Santuario, el lugar que él gestiona para cuidar de animales y permitir que estén en su hábitat. El herpetólogo lo ha narrado en un vídeo: "He recibido un ataque de un animal aquí, de Perrito.(...) Lo que os quería decir es que estas cosas pasan". Cuesta, que se encontraba muy afectado por lo ocurrido, ha comentado que el animal llevaba varios días nervioso al estar en celo: ". Es una situación que puede ser de vida o muerte".

"A veces la fauna, la naturaleza es así. Es dura, es jodida. Tengo la suerte de que soy un tío grande y fuerte. Perrito pesa más de 200 kilos y es un animal con unas astas que te pueden matar, te pueden atravesar", explicaba a sus seguidores de YouTube. A continuación, se veían las imágenes en las que se acerca al ciervo y este lo embiste, arrastrándolo por el suelo. Mientras Frank Cuesta grita por el dolor, busca el modo de apartarse las astas del animal, ya que, como él mismo ha indicado, una le ha agujereado el pecho y ha estado a punto de clavársela.

La causa del ataque

Una vez terminado el vídeo, el herpetólogo aparecía de nuevo, pero esta vez recién producido el ataque. "He cometido el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía por pensar que tenía salida", relataba. "Me ha pegado varias cornadas, alguna más profunda que otra. Son cosas de vivir aquí, he calculado mal, pensé que él tenía salida y no tenía salida. Tengo heridas por todos lados, he tenido que agarrarlo, arrastrarme y estar un rato peleando a ver quién se cansaba antes".