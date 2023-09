En el que 'Friends' se cargó 'Se ha escrito un crimen' (y Jessica Fletcher trazó su plan más creativo)

Por Sergio Navarro |

El 22 de septiembre de 1994 se estrenaba lo que todavía no se podían imaginar que se convertiría en la sitcom por excelencia: el primer capítulo de 'Friends'. Mucho ha llovido desde entonces, al igual que desde 2004, cuando se emitió su capítulo final, pero aún a día de hoy seguimos conociendo y recordando curiosidades o sucesos de esta serie, como la relación que tuvo con otra ficción mítica: 'Se ha escrito un crimen'.

Esta última, protagonizada por el personaje de Jessica Fletcher se había estrenado en 1984 y tras 12 temporadas con gran seguimiento por parte de la audiencia, esta empezó a descender por la llegada de una nueva propuesta para los espectadores que no sería otra cosa que 'Friends'.

La gran popularidad de la sitcom en la ya segunda temporada en 1996 hizo que los misterios de la otra perdieran fuerza. La cosa es que el día habitual de 'Se ha escrito un crimen' era los domingos, pero al ver que 'Friends' arrasaba la noche de los jueves, CBS apostó por mover ficha y cambiar el día de emisión de la serie de asesinatos para competir con una apuesta sólida contra la comedia de NBC. Spoiler: salió mal.

Cambio de rumbo con cabreo de Lansbury

La caída de audiencias fue estrepitosa. Tuvieron que cambiar el rumbo de la serie y sobre todo la esencia de la protagonista de una ficción que ya no era tan familiar, pues ella pasó de resolver pequeños crímenes donde tenía má importancia la investigación que el suceso para pasar a disfrutar de la parte más macabra y horrible de los asesinatos.

Jessica Fletcher, en 'Se ha escrito un crimen'

La actriz protagonista se arrepintió años más tarde de este cambio, llegando a declarar lo siguiente en Spokesman-Review: "No creo que hubiese aceptado hacer esta 12ª temporada de haber sabido que esto iba a pasar. Simplemente no podía entenderlo". Y es que además ella no era solo intérprete, sino también la productora ejecutiva de un proyecto en el que su marido y su hijo ejercían de coproductores. Cabe recordar que desde el 97 hasta el 2003, se emitieron 4 TV Movies, una manera de que CBS y Lansbury hicieran las paces tras estos cambios.

La gente prefería 'Friends'

Los síntomas de desgaste de 'Se ha escrito un crimen' por el paso de los años más el cambio de rumbo que acabamos de ver hicieron que la gente prefiriera 'Friends'. Pero también jugaron muchos más factores. Por poner dos ejemplos, ambas series tenían artistas invitados en sus episodios, pero los de la sitcom eran actores y actrices de primer nivel como todos conocemos; y aparte, la de CBS eran capítulos autoconclusivos mientras que la comedia de NBC apostaba por más allá de la trama episódica, tener una de continuidad que nos tuviera enganchados.

Comienza el plan

Por motivos como estos, los crímenes se convertirían en una víctima de la sitcom. Ni corta ni perezosa, Fletcher trazó un plan bastante original con el que no negarían en absoluto que 'Friends' les estaba comiendo el terreno, y lo jugaron con una carta maestra.

Si la protagonista de 'Se ha escrito un crimen' trataba de resolver un asesinato en cada capítulo, en el episodio 16 de la temporada 12 (la que luego sería la última), hicieron algo brillante. Como dice el dicho, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pues esto lo llevaron al dedillo y titularon ese capítulo "Asesinato entre amigos", título que en la versión original ya contenía la palabra "friends".

En este episodio, la víctima es la productora de una serie de televisión y la trama se desarrolla en el set de grabación de esta. ¿Y cuál es esta serie? Una que se llama 'Buds', una forma coloquial de decir también "amigos" en inglés. Pero aquí no queda la cosa, esto es solo el principio.

Guiños, guiños y más guiños

El tono de esa serie ficticia que vemos, tiene el tono exacto de 'Friends', pero es que para más inri, el escenario principal era prácticamente una réplica del Central Perk y los sospechosos eran los actores que interpretaban un grupo de seis amigos veinteañeros; tres chicas y tres chicos. ¿Nos suena esto?

Protagonistas de 'Buds', la serie ficticia del capítulo "Asesinato entre amigos" de 'Se ha escrito un crimen'

Además, todos ellos tienen ciertas similitudes con Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe y Joey. Por ejemplo, Dyan Emery (Barbara Alyn Woods) era claramente la Rachel de 'Buds', con el mismo pelo. De hecho, en el capítulo vemos cómo alguien le dice: "¡Todas las chicas de Estados Unidos están copiando tu peinado!", algo que ocurrió realmente con Jennifer Aniston.

Y es que este episodio de 'Se ha escrito un crimen' está repleto de detalles y guiños a la serie que estaba acabando con ellos. Su cafetería tenía tres elementos claves que nos hacían pensar en el Central Perk de inmediato: la barra con el café, un letrero de neón y un gran sofá en el que reunirse los amigos. Además, por los ficticios estudios había un cartel promocional de 'Buds' muy parecido a uno mítico de 'Friends'.

También las músicas cambiaron por un día para acercarse a las de la sitcom, al igual que la estructura añadiendo un epílogo final a modo de sketch como hace 'Friends'. En él, la protagonista recibía una carta del elenco de 'Buds': "Jessica Fletcher ha demostrado ser una amiga extraordinaria, por la presente se resuelve que sea designada oficialmente como amiga de honor".

Guiños a la rivalidad también en el diálogo

Hemos visto ya un par de ejemplos de guiños en los diálogos de este capítulo, pero el equipo de guion puso toda la carne en el asador y añadieron uno más hablando claramente de la competencia entre ambas producciones. Así, escuchamos a Jessica hacer una reflexión sobre 'Buds' que claramente va por 'Friends': "¿Quién hubiera pensado que un grupo de jóvenes de veintitantos sentados todo el día discutiendo sobre su sexualidad se convertiría en una figura televisiva de primer nivel?".

'Friends' lo puso muy difícil ese mismo día

Rachel y Ross en el capítulo "En el que Ross y Rachel... ya sabes", de 'Friends'

El 8 de febrero de 1996 es el día que se emitió este episodio de 'Se ha escrito un crimen' frente al capítulo 15 de la 2ª temporada de 'Friends'. En este, titulado "En el que Ross y Rachel... ya sabes", estos dos protagonistas tienen su primera cita. Y no solo eso, pues también es en el que Monica conoce a Richard. Además, el capítulo de la semana anterior fue el de "El del vídeo de la graduación", uno que enamoró a la audiencia y que por supuesto seguirían el jueves anterior queriendo saber más de estos seis jóvenes adictos al café.

La segunda temporada dejaría episodios clave de la serie, mientras 'Se ha escrito un crimen' ya estaba agonizando. Quizás, si no se hubiera cambiado de día habría tenido una vida mucho más larga. Pero no, acabó ese mismo año, en 1996, mientras que la sitcom no había hecho más que empezar y aún no sabía en lo que se iba a convertir. Eso sí, antes de finalizar, a la serie de misterio le dio tiempo a hacer esta genialidad de episodio llamado "Asesinato entre amigos".