Por Sergio Navarro |

Los fans de 'Friends' estamos concienciados de que la serie no va a volver como tal, así que algo que se pueda parecer lo más mínimo a un regreso ya es toda una alegría. Eso es lo que ha pasado con Courteney Cox, que ha recuperado la esencia de Monica Geller para grabar una especie de sketch para redes sociales en pleno Hollywood.

La actriz recibió su Estrella en el Paseo de la Fama a finales de febrero y todavía está emocionada por este reconocimiento. Tanto, que ahora Cox ha grabado un vídeo en el que se la ve salvaguardando su estrella y manteniéndola impoluta. No hay que esforzarse mucho para recordar que su personaje en la serie de NBC era una maniática de la limpieza y del orden, por lo que al más puro estilo Mónica se pone de los nervioso al ver que la pisan.

Cientos de ciudadanos y turistas pasan por Hollywood Boulevard a diario, por lo que en el clip que han mostrado en las redes sociales se ve a gente pisando la estrella de Cox. No se aguanta y sale con papel higiénico y productos de limpieza para dejarla como los chorros del oro, mientras pide a los viandantes que también podrían rodearlo en lugar de pisarlo. Tampoco se ha olvidado de sus amigas, pues acto seguido ha limpiado también las de Laura Dern, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

¡Es la mejor!

Más de un millón de personas han dado al "Me gusta" en tan solo un día al vídeo que lleva por texto "Alguien tiene que hacerlo". Entre las miles y miles de reacciones, la propia Witherspoon le ha dado las "¡gracias por mantenernos limpias, Court!", aunque alguien se ha encargado de corregirle diciendo que no es Court la del clip, sino Monica. Por su parte, Lisa Kudrow, que injustamente todavía no tiene su estrella, ha definido este vídeo como "lo mejor del mundo". Y así es.