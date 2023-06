El futuro de 'Ted Lasso' sigue en el aire tras el final de la tercera temporada

Por Alejandro Rodera |

Recientemente hemos vivido los finales de 'Succession', 'Barry' o 'The Marvelous Mrs. Maisel', que se anunciaron con la suficiente antelación como para disfrutar de los cierres sabiendo que supondrían el adiós de sus protagonistas. Sin embargo, un caso mucho más particular ha sido el de 'Ted Lasso'. Tras imponerse durante dos años consecutivos en los Emmy, la tercera temporada se antojaba como el clímax de la comedia de Jason Sudeikis, que ya había dejado entrever que había concebido la historia como un tríptico, pero en ningún momento se ha llegado a confirmar que la tanda culminada el 31 de mayo fuera la última.

Brendan Hunt, Brett Goldstein, Nick Mohammed y Jason Sudeikis en 'Ted Lasso'

Los creadores, incluido el propio Sudeikis, han jugado al despiste en todas sus declaraciones, mientras que. Así pues, al sumergirnos en "Adiós, adiós", el extenso episodio final de la tercera entrega, cabía esperar cualquier cosa y, sin entrar en spoilers, el capítulo. En cualquier caso, la decisión radica en los showrunners y la plataforma, que no han cerrado ninguna puerta.

El último en pronunciarse al respecto ha sido el cocreador Brendan Hunt, que también da vida a Beard. Preguntado en Reddit acerca del destino de la ficción, esta ha sido su respuesta. "Esta es la verdad al 100%: no lo sabemos. Necesitamos tomarnos un descanso y lo haremos en este momento. No se ha descartado nada, todo es posible; pero eso incluye la posibilidad de que hayamos terminado. No lo sabremos hasta que hayamos reflexionado al respecto", ha expuesto el actor y guionista, como recoge Deadline.

Cuarta temporada, spin-offs o ¿hasta siempre?

En ese horizonte repleto de posibilidades, 'Ted Lasso' es ahora mismo una suerte de gato de Schrödinger, ya que al mismo tiempo podemos creer en su final y su continuidad. En el caso de que se apueste por seguir adelante, algo comprensible al tratarse del buque insignia de Apple, hay dos vías: prorrogar con una cuarta temporada o escindirse con spin-offs. Teniendo en cuenta como se ha democratizado el protagonismo en esta entrega, cualquier opción suena plausible, ya que Keeley, Roy, Jamie, Nate o Rebecca todavía podrían tener bastante que decir, pero tendremos que esperar para abrir la caja y descubrir hacia que lado se decanta la balanza.