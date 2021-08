FX da los primeros detalles de la serie de "Alien" y avanza su posible año de estreno

Noah Hawley va a intentar hacer suya otra popular propiedad intelectual. Tras ponerse a la altura de los hermanos Coen con su versión televisiva de "Fargo" y brindarnos una nueva visión de los mutantes de Marvel con 'Legion', el creativo neoyorkino va a convertirse en el nuevo piloto de "Alien" con una serie que vamos a tardar en ver hecha realidad, como ha confirmado el máximo mandatario de FX, John Landgraf.

"Alien" prepara su asalto a la pequeña pantalla

Durante su intervención en el tour de prensa veraniego de la TCA, Landgraf se ha pronunciado acerca de la conexión entre la serie de "Alien" y las películas que la han precedido. "Veréis que la serie se siente como parte del universo cinematográfico que resulta familiar acerca de "Alien"", explica el ejecutivo, como recoge Deadline. Sin embargo, eso no impedirá que la ficción televisiva, que estará ambientada en la Tierra, cuente con "la inventiva y la originalidad" propias de Hawley.

En cuanto al momento en el que puede aterrizar la serie en FX, Landgraf no ha querido sellar un compromiso, pero ha apuntado a un año como una seria posibilidad. "Tengo la esperanza de que la serie vea la luz en 2023. Probablemente salga en 2023, pero queremos que se haga bien", apunta el responsable de la cadena de pago, añadiendo que el proyecto es una auténtica "bestia", ya que requiere de una exigente construcción ambiental.

Esta sí, esta no

Aunque ahora mismo Hawley está plenamente centrado en la serie de "Alien", no es nada descartable que veamos una quinta temporada de 'Fargo' en el futuro. "Depende de Noah. Soy optimista con respecto a que quiera hacer otra", asegura Landgraf. No obstante, donde no hay depositadas tantas esperanzas es en la adaptación de "Cuna de gato", la sátira de Kurt Vonnegut, que finalmente no será desarrollada por Hawley para FX. "Hemos tomado la decisión de no seguir adelante con ella. (...) Si otra entidad quiere encargarla, saldrá adelante, pero no bajo la marca de FX", sentencia Landgraf.