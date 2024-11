Por Redacción |

El primer grupo surgido de la factoría 'Operación Triunfo' pierde a una de sus piezas clave. La cantante Geno Machado ha decidido poner punto final a su andadura con la banda Fórmula Abierta, que triunfó en 2002 con el single 'Te quiero más'. Después de dedicar 9 de sus 23 años de trayectoria musical a esta formación, la artista canaria anuncia su retirada a través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram donde detalla sus razones.

Geno Machado, Enrique Anaut y Verónica Romero, miembros de Fórmula Abierta

"Después de mucho pensar en ello. Ha llegado un punto en mi vida en que, por supuesto, ligada a la música", comienza relatando. "Han sido unos años en una experiencia enriquecedora y preciosa que me ha dado grandes satisfacciones, no sólo como artista, si no también como persona. Los primeros años fueron apasionantes en todos los aspectos y conocí a grandes personas en el camino que me han aportado sabiduría y mucho amor", añade.

"Más tarde, a partir del reencuentro, quisimos volver con un producto renovado, acorde a nuestra evolución artística de cada uno de nosotros, pero había cosas que a mí profesionalmente no me cuadraban y fue cuando decidí aparcarlo temporalmente", continúa narrando Machado. "Después de tres años, me proponen tomar las riendas de FA para seguir manteniendo el legado del grupo. Es hora de explorar nuevos caminos y seguir aprendiendo de este maravilloso mundo que la vida me concedió. Deseo de corazón que se continúe con este legado. Gracias por tantos años de apoyo incondicional y a todas las personas que han acudido a los conciertos, disfrutado, cantando y bailando con nosotros todos estos años. Ha sido un viaje maravilloso. Hasta siempre", añade para despedirse de sus seguidores.

Una fórmula muy abierta

Durante sus 23 años de andadura, Fórmula Abierta ha experimentado numerosos cambios en su equipo. Incluso antes de lanzar su primer sencillo, Juan Camus fue miembro fugaz del grupo. Tras su debut con Geno, Javián, Mireia y Àlex Casademunt, este último decidió iniciar su carrera como solista, y fue reemplazado por Miguel Ángel Silva ('OT 2'). En 2016, coincidiendo con 'OT. El reencuentro', los integrantes originales se reunieron para algunos conciertos, pero Mireia Montávez anunció su salida unos meses.

A principios de 2020, Tessa, concursante de 'OT 2' y miembro del grupo Lunae, se unió a Àlex y Javián como reemplazo de Geno; sin embargo, la pandemia impidió que el grupo realizara muchos conciertos. En 2023, Verónica Romero ('OT 1') y Enrique Anaut ('OT 2') se incorporaron junto a Geno Machado como miembros de la última etapa hasta la fecha de Fórmula Abierta. Por el momento, se desconoce si la formación musical seguirá con los actuales integrantes o si habrá incorporaciones.