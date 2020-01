Noemí Galera habla con Eli sobre su actitud y sus críticas a Ariadna en 'OT 2020': "Tienes formas muy rudas"

Tras la bronca colectiva de Noemí Galera a los concursantes de 'Operación Triunfo 2020', Eli ha solicitado hablar con la Directora de la Academia sobre su actitud en el concurso y su relación con los compañeros. Este martes, tras la comida, ambas se han reunido en una de las aulas donde, para sorpresa de todos, la canaria ha denunciado que Ariadna tiene constantemente comportamientos reprobables hacia ella.

", comenzaba diciendo, remontándose a su relación desde los castings. Noemí decidía pararle los pies a la joven, consciente de que las redes sociales exigen su expulsión del programa o, al menos, que. Durante los primeros días de convivencia la canaria ha realizado numerosos comentarios impertinentes a sus compañeros, no ha dudado en criticar constantemente a Ariadna e incluso ha hecho gestos obscenos a Nia

Eli, concursante de 'OT 2020'

"Creo que has entrado en un bucle con Ari", respondía la directora. "Ari ha hecho un cambio desde el domingo y eso es indiscutible", añadía, reconociendo que la semana anterior estuvo "muy cruzada". "No te pido que seáis amigas (...), te pido que mantengamos las formas", continuaba, dando paso a una enumeración de malos comportamientos de Eli en la Academia, como sus recientes opiniones sobre que el euskera es un idioma feo.

Enfrentada con Ariadna desde el principio

Con el fin de mejorar la situación, Noemí le concedía que "tienes unas formas muy rudas pero tú no tienes mal fondo". "Yo no he hecho nada a maldad", se defendía Eli, a lo que Noemí respondía "lo sé, porque si lo hubieses hecho estarías en tu casa". "Si te molesta Ari te levantas y te vas, y ya está", le aconsejaba. "Una de las personas de las que hablaba ayer cuando os di la charla era tú, y me sabe muy mal porque si estás aquí es porque sé que tienes muy buen corazón y te pones una coraza para hacerte la dura", añadía.

"No soy la única que opina eso de Ari y, que yo sepa, de mí no han opinado eso mis compañeros porque lo hago de coña", argumentaba la concursante. Noemí le aconsejaba cambiar de actitud y se ponía a si misma de ejemplo: "Yo también tenía la mecha corta y he aprendido a tenerla muy larga, pero eso es tiempo". "Ayer tras la charla dijiste que no ibas a cambiar", le espetaba, a lo que la triunfita replicaba con un "dije que tampoco hay que sobreactuar, que es lo que hicieron el año pasado". "Olvídate del año pasado, céntrate en ti", le cortaba la directora.

Eli se derrumba con Noemí Galera

Poco a poco, Eli se iba derrumbando y sincerándose, relatando que desde los castings no congenió con Ariadna: "Critica a todo el mundo a las espaldas y siempre está peleando". Mientras ella defiende que no es la única que lo piensa, Noemí le reprocha que "los demás no saltan a la primera". "Yo sabía que me iba a pasar porque me conozco, (...) he aguantado mucha mierda y no voy a aguantar más, por eso tengo la mecha corta. Doce años aguanté y se acabó", replicaba la canaria.

Bullying, malas compañías y altibajos con su madre

Durante la charla, la triunfita ha hecho el esfuerzo de deshacerse de su coraza y romperse a llorar, algo a lo que no está acostumbrada: "Me da rabia porque esto ('OT') me va a salvar la vida". "Yo estaba en la mierda, pero en la mierda. Casi no me hablaba con mis padres porque era imposible, mi casa me daba mucha ansiedad y me iba", así define su vida anterior al concurso. Eli se refugiaba en casa de su novia o de amigas y, poco a poco, se acostumbró a buscarse la vida.

Sus problemas comenzaron cuando sufrió bullying en el colegio: "Me junté con gente que no me tenía que haber juntado cuando no debía, porque yo era muy pequeña". Comenzó a tener una mala relación con su madre y, desde entonces, han pasado por muchos altibajos. "La amo pero somos iguales y chocamos", reconoce, resignada a que "es lo que hay". Sin embargo, "cuando dije que entraba en 'OT' mejoró el ambiente en mi casa". La noticia llegó en un momento muy delicado, tras un año en el que "pasó una cosa y tuve que aprender a que me cuidasen". Sin desvelar qué le ocurrió, admite que sigue "en el proceso de 'necesito que me cuides aunque puedo yo sola'". Finalmente, Noemí le ha hecho prometer que cambiará su actitud en la Academia.