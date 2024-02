La fuerte discusión entre Lucía Sánchez y Manuel González ('GH Dúo 2') que acaba en llanto

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

A pesar de todos los altibajos que ha vivido la relación entre Manuel González y Lucía Sánchez, la expareja llegó a la segunda edición de 'GH Dúo' en son de paz. Durante su estancia en la casa, han tenido algún que otro enfrentamiento, pero siempre han terminado reconciliándose. Sin embargo, el acercamiento del gaditano a Keroseno ha hecho que su amistad dentro de Guadalix salte por los aires.

Lucía Sánchez en 'GH Dúo 2'

La que fuera participante de ' La isla de las tentaciones Finito para ganarse el apoyo del público. En cambio, Manuel ha afirmado que él hace lo que siente en cada momento.. No obstante, ha pasado todo lo contrario y ha terminado con Lucía llorando.

"Como el primer día que me pintó de lo peor y que se había quitado un peso de encima muy grande. Me pidió perdón, que se había equivocado por eso, y sigue pintándome como si fuera yo un ogro", ha indicado la concursante después de ver unas imágenes en las que su expareja no hablaba muy bien de ella. Por su parte, Manuel ha comentado que no quiere tener ningún conflicto con ella: "No quiero pelear contigo".

Lucía acaba llorando

"Que no me pintes así porque no lo soy. (...) Sabes qué pasa, que como yo grito más siempre quedo peor y ya está. Eso es la historia de mi vida", ha comentado Lucía y su exonvio le ha replicado: "No es gritar, es la forma de decir las cosas. Hay palabras que se pueden decir hablando, con un tono flojo y hacer mucho daño". A su vez, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que le parece bajo que Manuel la deje como lo peor después de haberle defendido en múltiples ocasiones.

"Que tengo un carácter de mierda y por eso yo quedo peor y me pasa siempre igual y no aprendo. Y venía aquí diciendo que iba a aprender y no me iba a dejar mal y me vuelve a pasar lo mismo, el carácter. Y quedo yo peor por el carácter y otra vez él realzado y ya estoy harta", ha expresado la andaluza a punto de llorar.

Manuel cree que ella no se alegrará si gana él

Asimismo, no ha podido aguantar las lágrimas y ha desvelado cómo se siente: "Odio que la gente me haga quedar mal porque soy más gritona. Que sí, soy más gritona, pero yo no soy mala gente". Finalmente, se ha terminado de romper cuando ha escuchado a Manuel decir que él se alegraría si ganase Lucía, pero que no sabe si pasaría lo mismo si ganase él: "Eres malo, eres lo peor, Manuel. (...) Eres malo por decir eso porque tú sabes que es mentira".