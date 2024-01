Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 30 de enero, 'GH Dúo' celebró una nueva cita con Ion Aramendi, con Lucía Sánchez, Asraf Beno, Marta López, Manuel González y Marc Florensa como nominados de la semana. Cinco concursantes que, sin saberlo, se enfrentaban a una doble expulsión que tendrá un notable cambio, como explicó el presentador, y de los cuales Sánchez fue la primera salvada al poseer el porcentaje más bajo.

Los concursantes de 'GH Dúo 2' antes de conocer la salvación de Lucía

. "Veis cómo cambian las cosas de una semana a otra", comentaba Sánchez, dado que tanto ella como su exnovio habían quedado nominados para salvar a Mayka Rivera , con el argumento de que habían contado con porcentajes muy bajos., algo que no pareció sorprenderlo demasiado mientras recibía el apoyo de sus compañeros.

En medio de la evidente decepción de Beno al descubrir que él también seguía nominado, estallaba en la casa una inesperada alegría ante la aparente salvación de Sánchez y López, dado que el programa había salvado a dos nominados en anteriores citas del martes. "Yo estoy que no me lo creo", confesaba la zamorana, a pesar de su aparente alegría, la cual duró muy poco, puesto que Aramendi no tardó en anunciar que "una de las dos está salvada y la otra seguirá su camino hacia la expulsión".

"¡Qué poco dura la felicidad en la casa del pobre!", soltaba López, antes de que el presentador anunciara que era ella quien seguía en la palestra, al contrario que su compañera. "Qué pena, qué poco me ha durado la felicidad. Esto no se hace, no se puede jugar con los sentimientos de una persona", protestó la zamorana que, junto al resto de nominados, se enfrentará a una primera expulsión la noche del jueves 1 de febrero, a la que seguirá una segunda en la que, sin nominaciones, el público podrá votar de forma express para expulsar a cualquiera de los habitantes de la casa.