'GH VIP 8' desvela a Pedro García Aguado como el concursante infiltrado: "Tienes fecha de salida"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En el estreno de 'GH VIP' el 14 de septiembre, la presentadora Marta Flich anunció que uno de los habitantes de la casa "tenía un doble juego". Esto que ya sabía la audiencia desde el jueves se lo ha comunicado Ion Aramendi a todos los participantes en 'GH VIP: El debate' "Entre vosotros hay un infiltrado, uno de vuestros compañeros os ha ocultado algo. Convive con vosotros, pero no es un concursante, es un infiltrado". Con este anuncio han comenzado las elucubraciones tanto dentro como fuera de la casa de Guadalix.

Carmen Alcayde, Pedro García Aguado y Karina en 'GH VIP 8'

El primer debate del programa de Zeppelin TV empezaba con esta bomba de la que han hecho partícipes al público. Los espectadores debían elegir al concursante que ellos creyesen que había entrado con una tapadera. A lo largo de la noche, el reality ha descubierto. A partir de esta votación, los tres debían ir al confesionario a revelar si ellos eran los infiltrados. Para destaparlo, el concurso había acordado con el participante una contraseña que les diría el Súper una vez llegasen a la sala donde nominan: "Cuidado con el colibrí".

La primera en desvelar si era o no el topo ha sido Karina y cuando le han preguntado por el colibrí y los animales, la cantante ha dejado claro que ella sí es una concursante oficial de la casa: "Sí me gustan. Los pájaros no, los perros. He tenido perritos". Además, por si había alguna duda, Ion Aramendi lo ha confirmado: "Descartamos a la primera sospechosa".

La siguiente en enfrentarse a la contraseña ha sido la expresentadora de 'Aquí hay tomate'. Alcayde ha entrado en el peculiar confesionario que tienen los habitantes del Paleolítico y ha dejado evidencia de que ella tampoco era la topo: "No, por favor, basta. No metas nada aquí. ¿Qué colibrí?". La colaboradora estaba tan confundida con la pregunta que se ha cuestionado si se olvidaba de algo: "Yo tengo muy mala memoria, ¿me ha salido un novio a mí de repente?".

Su reacción

Para despejar todas las dudas de los espectadores, quedaba un último concursante por hacer frente a la contraseña del Súper. El exjugador de waterpolo con una destacable calma divagaba sobre el tema a lo que la organización le ha preguntado directamente: "¿Eres tú el infiltrado?". "Por supuesto" ha confesado el 'Hermano Mayor', que estará dentro del concurso "hasta que lo descubran", tal y como ha confirmado Ion Aramendi, recordándole que "tiene fecha de salida".

Una vez que los concursantes sepan quién es el infiltrado, este será sustituido por otra persona, todavía desconocida. Además, el martes 19 de septiembre en 'Gran Hermano VIP: Límite 48 horas', Marta Flich hablará con el patinador Javier Fernández, nuevo concursante de esta edición.