Gianmarco y Kiko Jiménez se enzarzan en 'El tiempo del descuento': "Cómo se nota que está aquí la final"

La recta final de 'El tiempo del descuento' está poniendo a los concursantes al límite de sus nervios. Los cuatro finalistas no tienen demasiadas actividades para ocupar sus horas y, cuando lo hacen, surgen discusiones por casi cualquier cosa. Gianmarco Onestini y Kiko Jiménez se han enzarzado en una disputa llena de acusaciones y reproches que ha puesto a prueba la amistad de ambos. La razón fue de lo más simple: descubrir quién se había dejado tirado en el vestidor un bastoncillo de los oídos usado.

Comprueban lo que han encontrado en el suelo

Tras un pequeño rifirrafe en el baño por los carteles que tienen promocionando su voto, cuando han encontrado el bastoncillo en el suelo Kiko ha sugerido que era de Gianmarco. Esto ha molestado al italiano y no ha quedado claro de quién era realmente, pero ha iniciado la guerra. Ante la sorpresa de Anabel Pantoja y Kiko porque estuviese realmente enfadado contestó: "Tengo que aguantar siempre todas estas cosas, a vosotros os gusta hacerme enfadar, que yo pierda la paciencia. Es vuestra intención que la gente lo vea".

Gianmarco y Kiko discuten en 'El tiempo del descuento'

Kiko ha empezado a enfadarse también: "Si nos ponemos serios, nos ponemos serios Cómo se nota que está aquí la final y hay que hacer méritos". "¿Por qué tenéis que mirar todo lo que hago yo con la lupa?" se quejaba Gianmarco, ante lo que Kiko le acusaba de "hacer ahora el papelón". La discusión se desarrollaba a un volumen alto mientras compartían el escueto espacio de un hulahoop con los otros dos finalistas por la prueba semanal.

Como en una montaña rusa

"Que no haga la demagogia de decir ahora que estás cansado, está tergiversando situaciones para su beneficio de cara al público" le decía Kiko a Anabel una vez había pasado todo. Esto ha iniciado una segunda parte de la discusión en el que ha acusado a Gianmarco de estar "muy crecidito últimamente", y éste de haber demostrado su amistad "a diferencia tuya".

Tras este desencuentro, Gianmarco lloraba desconsoladamente en la cama mientras Anabel lo intentaba consolar asegurándole que Kiko también se había quedado tocado después de la discusión, que nunca ha querido hacerle daño con sus palabras y en un rato lo podrían arreglar. "He empezado a llorar porque no me esperaba sus palabras después de todo lo que he hecho por él". Ambos han reconocido que están cansados ante los problema que siempre causan las bromas de Kiko hacia Gianmarco.