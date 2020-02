La emotiva despedida de Adara y Gianmarco en 'El tiempo del descuento': "Te amo mucho, no lo olvides"

Últimos días de convivencia en la casa de 'El tiempo del descuento' después de que la audiencia decidiese que Estela y Adara podían pasar una noche junto a los finalistas. El reality cerrará sus puertas el domingo 16 de febrero, pero el turno de las despedidas se ha adelantado. Gianmarco ha tenido que decir adiós a Adara a solo cinco días de la gran final, aunque no por ello su superación ha sido menos emotiva.

Adara y Gianmarco se besan en su despedida

Tras confirmar su relación dentro de la casa, Adara se despidió entre besos y abrazos del italiano. "Te amo mucho, no lo olvides. No pienses cosas pasadas, lo que importa es a partir de ahora y yo he apostado por ti. No dudes", dijo la madrileña, que seguirá estos últimos días pegada al 24 horas: "Te veré, piensa que estaré contigo".

Ha dolido, pero Adara y Gianmarco se han tenido que despedir hasta la final



???? si te ha dolido la despedida #MásTdelDescuento7 #TdelDescuento10F pic.twitter.com/2DG3lM85AT — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) February 10, 2020

Kiko Jiménez y Estela Grande protagonizaron la otra despedida de la noche. El andaluz le pidió a su compañera que mantuviese las formas con su novia, Sofía Suescun, y que le enviase un mensaje. "Dile que la quiero y muchas cosas bonitas. Nos vemos fuera, intenta por lo menos un trato cordial y yo se lo diré también a ella", afirmó Jiménez antes de darle las gracias por todo lo vivido tras su reconciliación como amigos.

¿Quién ganará?

Mientras tanto, la cuenta atrás para conocer el ganador o ganadora de 'El tiempo del descuento' ya ha comenzado. El domingo 16 de febrero se conocerá al vencedor del reality en una gala que promete emociones fuertes. Anabel Pantoja, Pol Badía, Kiko y el propio Gianmarco han hecho sus alegatos y ahora será la audiencia la que decida quién se lleva el maletín.