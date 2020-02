'El tiempo del descuento': Así ha sido el tenso reencuentro entre Adara y Joao que ha roto su amistad

La noche del nueve de febrero ha estado protagonizada por la vuelta de los exconcursantes a la casa de 'El tiempo del descuento'. Adara se ha reencontrado con Joao, al que tenía muchas cosas que decirle y que aclarar tras la decepción que ha sufrido estas últimas semanas. Ambos han hablado de la bomba que siempre anunciaba Joao. Adara le ha dicho que lo único que quería era hacer dudar a Gianmarco: "Es un chico muy educado y no sabe pararte los pies".

Joao y Adara en 'El tiempo del descuento'

También le ha preguntado que por qué le ha comentado al italiano que cuando él salga, ella estaría en 'Supervivientes' cuando sabe que eso es algo prácticamente imposible. El vidente ha confirmado que nunca ha dicho eso, que todo ha sido una broma y que si es real, quiere verlo en pantalla. Además, se ha mostrado muy tranquilo porque admite tener confianza en él mismo.

El presentador ha entrado en escena para dirigirse a Joao y decirle que Adara piensa que él siente cosas por Gianmarco. Todo esto lo ha negado el maestro, diciendo que no es su prototipo de chico y que no le gusta para nada. "No tiene la humildad de pedir perdón si me ha hecho daño", ha alegado la que fue ganadora de 'GH VIP 7'. También le ha echado en cara que le haya contado a Anabel que se había dado un tiempo con Hugo cuando ella se lo ha había contado a él en confianza.

Su amistad, rota

Y es que, según la exconcursante, si la información hubiera llegado a Gianmarco, podría haberle hecho mucho daño. "El protagonismo va por encima de la amistad para ti", le ha reprochado ella a él antes de decir que nunca habría hecho esas bromas tan continuas. Antes de cerrar la conexión, le ha dado su palabra sobre su poco interés por Gianmarco y le ha pedido perdón por si algo le ha ofendido. Ella ha dicho que las aceptaría si fueran reales pero que sabe que no es así. Los dos han roto su amistad y se han despedido de la manera más fría posible.