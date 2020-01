Gianmarco Onestini acusa a los programas de Telecinco de hacerle "bullying" y "violencia psicológica"

Parece que el nuevo año 2020 está siendo de todo menos positivo para Gianmarco Onestini, el que fuese uno de los grandes protagonistas de la séptima edición de 'GH VIP'. Su fugaz pero intensa relación con Adara Molinero le puso en el foco mediático y ahora, semanas después del fin del reality, este idilio sigue estando de plena actualidad y por ello le hemos podido ver ya en infinidad de programas de televisión y revistas de prensa rosa dando detalles de la ruptura con la ganadora de la edición. Pese a esta repentina fama, el italiano asegura no estar pasándolo nada bien y prueba de ello son los Instagram Stories que publicaba días atrás afirmando que iba a "desconectar" del mundo y una publicación fija que este domingo 5 de enero ha hecho pública.

Gianmarco Onestini en 'GH VIP 7'

Onestini ha decidido hablar y lo ha hecho de una forma contundente, cargando directamente contra los espacios que integran la parrilla de Telecinco. Lo siento si no he sido presente pero me duele mucho", ha empezado escribiendo el chico, para aclarar después lo que está viviendo. "Me duele el absurdo bullying que estoy recibiendo por parte de la televisión, que llegan a inventarse por completo las noticias solo para hablar mal de mí", ha seguido el exconcursante de 'GH VIP 7'. Este hace una clara referencia a 'Viva la vida' ya que este sábado 4 de enero se emitió un reportaje en el que se ponía en duda todo lo que Onestini había contado de su pasado en los últimos meses.

Respuesta al reportaje de 'Viva la vida'

Un equipo del espacio había viajado hasta su pueblo natal en Italia con el objetivo de desmontar sus posibles mentiras. Desde el espacio se ha puesto en duda el posible acoso que sufrió el niño, su carrera como modelo o su fama en su país, algo que parece que ha hartado por completo a Onestini. "Un bullying exactamente como hacían conmigo los matones de la escuela cuando era un niño. Ahora no estoy bien porque, a pesar de todo, soy humano y la constante falta de respeto y la violencia psicológica causan aún más dolor que una lesión física", ha escrito el chico también, acusando directamente a los magacines de la cadena de ejercer ese importante daño contra él.

Apoyo de Pol Badía

Finalmente, el chico ha cerrado el texto agradeciendo "a todos vosotros que siempre estáis a mi lado y que nos os dejáis manipular por las mentiras de ciertas personas y programas" y prometiendo que "volveremos más fuertes que antes". Su hermano Luca Onestini ha respondido recordándole que "algunas personas apestan" y Pol Badía, otro exnovio de Adara Molinero, se ha mostrado de su lado escribiendo la etiqueta "#GianmarcoNoEstásSolo". En Twitter, los seguidores del italiano han seguido ese ejemplo y han conseguido que este hashtag sea trending topic en nuestro país; lo han hecho para demostrarle al modelo que sí cuenta con apoyo en España y que ante los reportajes emitidos programas de Telecinco, hay un apoyo a su versión.