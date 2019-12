'Cazamariposas' destapa el gran engaño de Gianmarco: Así finge ser DJ en una discoteca

Gianmarco Onestini no está pasando por su mejor momento. El exconcursante de 'GH VIP 7' fue rechazado por su compañera de reality, Adara Molinero, durante la entrevista que le hicieron en 'Sábado deluxe' el pasado 28 de diciembre. El italiano llamaba en directo para dar explicaciones sobre la llamada que grabó junto con Antonio David Flores. Pues bien, ahora se enfrenta a una nueva acusación, en este caso, por el programa de 'Cazamariposas'.

ianmarco Onestini en su bolo de Barcelona

Onestini tenía un bolo en Barcelona el 27 de diciembre y allí le esperaban los reporteros del programa de Mediaset y La Fábrica de la Tele para interesarse por su situación personal en este complicado momento. En esta ocasión iba acompañado por sus amigos italianos que no dejaron acercarse a los trabajadores de 'Cazamariposas' ni fuera ni dentro de la discoteca. Laura Lago, directora del programa ha explicado en 'Sálvame' que los reporteros recibieron "algún empujón", "impedimentos", "insultos" y "pisotones" por parte de los amigos de Gianmarco para evitar que se le grabara, principalmente en la "actuación".

A pesar de todo, un cámara de 'Cazamariposas' consiguió grabar unas imágenes donde el perfil profesional de Gianmarco como DJ podría verse afectado: "Gianmarco, que se vende como un DJ, no estaba pinchando (...) Había otro chico, estaba agachado y era el que estaba pinchando", contaba la directora de 'Cazamariposas'. Al salir de la discoteca, el exconcursante de 'GH VIP 7' y sus amigos se fueron tan deprisa que se dejaron a uno de ellos atrás."Lo que ha conseguido es que emitamos esto y emitamos cómo no pincha en las discotecas, no hace de DJ a pesar de que se vende como DJ", ha concluido la directora de 'Cazamariposas'.

Reacción de Gianmarco Onestini

Mientras el programa emitía estas imágenes, los hermanos Onestini iban subiendo stories en Instagram donde se les veía esquiando. Al llegar a casa, Gianmarco publicó un vídeo donde se tomaba con humor las acusaciones que se le han hecho en 'Cazamariposas': "Me he enterado de lo que están diciendo en los programas y estamos a un nivel tan absurdo que ya no saben que inventarse. Yo creo que mañana si llueve o nieva, la culpa es de Gianmarco Onestini", ironizaba el exconcursante de 'Grande Fratello'.