'Viva la vida' viaja hasta Italia para desmentir las posibles mentiras de Gianmarco sobre su pasado

En este arranque del año 2020, Gianmarco Onestini ha volado por completo tanto en sus redes sociales como en la televisión española. Dos días atrás, el italiano subía un misterioso story en su cuenta de Instagram donde desconectaba los datos. Se desconoce cuanto tiempo tiene previsto continuar de este modo, pero para intentar conocer más detalles de su vida actual y también repasar sus posibles mentiras respecto a su paso, un equipo del espacio de Telecinco 'Viva la vida' ha viajado directamente al pueblo de Onestini en Bolonia para saberlo todo sobre su vida de verdad.

¿Es realmente conocido en Italia?

Según se ha explicado en el programa de Telecinco presentado por Emma García . Los reporteros han ido enseñando la foto a los diferentes vecinos de la localidad y ninguno le reconocía, ni siquiera por su participación en 'Grande Fratello' donde quedo en tercer lugar. Sin embargo, los habitantes de Imola sí sabían quién era Luca Onestini , el hermano de Gianmarco, el cual ha participado en 'GH VIP' de Italia, ' Mujeres y hombres y viceversa ' y fue Míster Italia en 2013.

Gianmarco en la actualidad y cuando era un niño

¿Acoso en el instituto?

El equipo de 'Viva la vida' también ha querido desmentir que Gianmarco sufriera "bullyng", tal y como había mencionado en su "curva de la vida" en 'GH VIP 7'. Por ello decidieron hablar con una excompañera de instituto de Onestini. A esta le preguntaron si en esa etapa sufría sobrepeso como él contó, pero ella confesó que no lo recuerda así, explicando además que Gianmarco era un chico normal, tranquilo y que no llamaba demasiado la atención. En este caso, cabe destacar que Gianmarco siempre contó que su episodio más traumático lo vivió en el colegio y no en el instituto, etapa que 'Viva la vida' investigó en este caso. De forma que este "desmentido" del espacio no sería tal. Además, hay fotos que demuestran su pasado sobrepeso.

Pero la cosa no quedó ahí y es que los reporteros también quisieron indagar en la carrera de Onestini como modelo. Él siempre ha presumido de ser un modelo con fama reconocida, pero en este caso, el equipo de 'Viva la vida' comprobó que en en las mejores tiendas de moda en Italia tampoco le reconocen, solo a su hermano. Lo que sí lograron, tal y como se ve en sus imágenes de Instagram, que trabajó como socorrista y ha protagonizado algunas campañas diferentes marcas de moda.

¿Le veremos en 'El tiempo del descuento'?

El reencuentro de los exconcursantes de 'GH VIP 7' arranca en enero de este 2020 y será en este espacio en el que los participantes del exitoso reality de Telecinco tendrán la oportunidad de resolver cuestiones que hayan quedado abiertas en Guadalix de la Sierra. Por el momento, todo parece indicar que Adara Molinero será una de las participantes a las que podremos ver en el espacio producido por Zeppelin. Recientemente, la ganadora de 'GH VIP 7' "rompió" con Gianmarco Onestini en 'Sábado deluxe'. De forma que esta ya expareja sería la que más asuntos pendientes podría acabar solucionando en el espacio. Por ahora, Onestini tampoco ha confirmado nada y de hecho, actualmente se encuentra en desconexión. ¿Se verán las caras de nuevo la "carpeta" de esta edición?