Gianmarco Onestini, concursante confirmado de 'El tiempo del descuento'

La séptima edición de 'GH VIP' nos regaló grandes momentazos y es que fueron muchas las tramas que se crearon dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Pero si hay una que indudablemente fue la estrella es la que protagonizaron Adara Molinero y Gianmarco Onestini. La madrileña entró al espacio con Hugo Sierra (ganador de 'GH Revolution') como pareja, pero lo que poco podíamos imaginar es que esa relación estaba prácticamente rota y que en el reality iba a terminar enamorándose del italiano, rompiendo definitivamente con la vida que tenía antes de entrar en el espacio. Un amor que duró apenas unas horas y es que cuando terminó el concurso, ambos rompieron todo tipo de lazo que les unía e iniciaron un gran enfrentamiento público.

Gianmarco Onestini

Pues bien, la vida les ha dado una segunda oportunidad. Mejor dicho, se la ha dado Zeppelin y Mediaset España con 'El tiempo del descuento', un nuevo reality que arranca el domingo 12 de enero en prime time, que cuenta con Jorge Javier Vázquez como presentador y que supondrá un reencuentro de los participantes de 'GH VIP' que quieran volver a entrar en el hogar. Durante cinco semanas, las luces de la casa se vuelven a encender y las historias van a poder seguir desde el punto en que se quedaron y un ejemplo es la que sigue pendiente entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini.

Los objetivos de Adara y Gianmarco

Ambos van a volver a reencontrarse en 'El tiempo del descuento' ya que son los dos primeros concursantes confirmados por Zeppelin. La productora confirma así la información avanzada por FormulaTV sobre el fichaje cerrado de Adara Molinero y confirma que sí, veremos también al italiano en el concurso. Era previsible este reencuentro ya que sin duda, su trama es la que más expectación despierta ya que del tema se sigue hablando constantemente en todos los espacios de Telecinco. Cabe destacar que en unos breves vídeos publicados por la productora, Onestini afirma que "quiero hacerme conocer mucho más por todas las personas que me apoyan y me siguen", mientras que Molinero deja claro que "mi propósito es disfrutar, divertirme y decirle a esas personas lo que me ha sorprendido de ellas".

Más nombres

Además de estos dos participantes confirmados por Zeppelin, hay más nombres que han sido ya confirmados por FormulaTV. De esta forma, el que sin duda fue el gran villano de 'GH VIP 7' Hugo Castejón, ha aceptado la oferta de Mediaset y Zeppelin y también será concursante del espacio. Por su parte, Nuria Martínez, que tuvo que dejar 'GH VIP' por su alergia al melocotón regresa a la casa y lo hace dispuesta a revolucionarla. Y por último, Pol Badía también ha decidido embarcarse en la aventura para saldar sus deudas pendientes con exconcursantes de la séptima edición de 'GH VIP'.