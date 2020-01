'El tiempo del descuento' estrena logo, anuncia su premio y primeros detalles de mecánica

La vida da segundas oportunidades, o eso al menos es lo que se afirma desde Mediaset España en la campaña de lanzamiento de 'El tiempo del descuento', el nuevo reality producido por Zeppelin que Telecinco estrena el domingo 12 de enero en prime time. Jorge Javier Vázquez es el encargado de presentar este nuevo formato que supone un reencuentro de los concursantes de 'GH VIP 7' en la misma casa en la que se conocieron. El formato se estrenará al lanzamiento de 'OT 2020' y sin duda se convierte en una de las principales bazas de Telecinco en este primer trimestre del año.

Logo 'El tiempo del descuento'

Poco a poco vamos conociendo los primeros detalles de este nuevo reality que contará con un premio final de 30.000 euros. La audiencia será la encargada de decidir el nombre del vencedor que logrará llevarse esa cuantiosa suma económica a su casa. En cuanto a la mecánica se refiere, Zeppelin y Mediaset no han querido revelar demasiados detalles, pero lo que sí sabemos es que, al igual que en 'GH VIP', se contará con pruebas semanales para los concursantes luchen por el presupuesto semanal para poder vivir. Además, también se mantendrá el tradicional juego para elegir al jefe semanal de la casa que será inmune. Lo que sí diferenciará al espacio respecto a 'GH VIP' es su imagen ya que más allá de eliminar la marca 'GH' por completo el espacio cuenta con un logo radicalmente distinto.

¿Los concursantes?

En cuanto a la identidad de los concursantes que formarán parte, Telecinco tampoco ha dado detalles de sus nombres, aunque tal y como se avanza en las promos del programa, serán exconcursantes de 'GH VIP 7'. Lo que sí revelan los responsables del reality es que será el domingo durante la primera cuando se revelen los nombres de todos los celebritys que han aceptado sumarse a esta aventura en Guadalix de la Sierra. Previsiblemente, y como suele suceder en este tipo de estrenos, se jugará mucho con los reencuentros en las diferentes estancias de la casa en la que vivirán estos participantes.

Las galas, primero en Mitele Plus

El espacio además ha confirmado que su señal 24 horas estará disponible de forma exclusiva en Mitele Plus. A diferencia de las últimas ediciones de 'GH VIP', el espacio no contará con señal gratuita para los fans del espacio. Cabe destacar por otro lado que además el espacio arrancará a las 21h30 en Mitele Plus y a las 22h00 seguirá en Telecinco en directo. De esta forma, el grupo de comunicación ofrecerá un contenido exclusivo para sus suscriptores, al igual que también sucedió en la séptima edición de 'GH VIP', que utilizó esta estrategia en los debates.