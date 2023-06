Ginés Corregüela se defiende de la supuesta doble infidelidad de su exmujer Isabel Hurtado

Por Redacción |

Los trapos sucios de la familia Corregüela no parecen tener fin. Desde que Ginés Corregüela y Yaiza Martín se instalaran en el pisito de 'Solos', el exsuperviviente está aprovechando para dar su opinión sobre varias polémicas que han saltado a la vista. Si primero hablaba del gusto que le tenía su hija Miriam a la televisión, ahora le ha llegado el turno a la que fuera su esposa, Isabel Hurtado.

Yaiza Martín y Ginés Corregüela en el pisito de 'Solos'

Al parecer, la exmujer de Ginés Corregüela habría sidoal "rey de los bocadillos" mientras ambos seguían casados. Algo que habría pillado por sorpresa al tiktoker durante una conexión que han hecho en directo en el programa ' Fiesta '. Una reportera del programa ha acudido al pisito para hablar con el protagonista de estaque salpica a la madre de sus hijas:, reconocía cuando le preguntaban si sabía algo de esta supuesta infidelidad.

"Yo le comenté a Yaiza, pero bueno, de eso hace muchos años... Pero se comentó en el pueblo que había tenido un rollo. El muchacho del pueblo vino a mi casa a decírmelo [...]. Ella fue al cuartel a denunciar porque la que lo había dicho era menor y aquello ya pasó", seguía contando. No obstante, la reportera insinúa que no fueron uno, si no dos hombres con los que Hurtado podría haberle sido infiel.

Nuevas estrellas de Telecinco

La realidad es que los Corregüela se han convertido en todo un fenómeno en los pasillos de Mediaset. Sus tramas y polémicas protagonizan durante horas los programas de la casa, traspasando ya su paso por 'Supervivientes 2023'. Además, ahora Miriam Corregüela e Isabel Hurtado preparan las maletas para su nueva aventura. Madre e hija serán concursantes del reality que prepara Telecinco, 'Vaya vacaciones'.