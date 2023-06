Por Redacción |

La familia Corregüela sigue protagonizando polémicas en televisión. Con la salida de Ginés Corregüela de 'Supervivientes 2023', el clan ha aprovechado para acudir a los platós de televisión para lanzarse dardos los unos a los otros y, sobre todo, a la recién llegada Yaiza Martín, pareja del superviviente. Ahora es Miriam Corregüela, la hija de este, la que se une al nuevo reality de Telecinco, '¡Vaya vacaciones!', que se emitirá este verano.

Ginés Corregüela en 'Solos'

Miguel Frigenti visitaba el piso de 'Solos' donde están conviviendo Corregüela y Yaiza Martín. Frigenti hablaba con el "rey de los bocadillos" sobre su hija y el resto de la familia., aseguraba el de Úbeda al enterarse de la participación de su hija en el reality.

Además, también contaba que Miriam ha opacado a su hermana Laura, no dejándole opciones dentro de los platós: "Laura no sabía que iban al programa. No han contado con Laura para nada. Miriam ha bloqueado a su hermana". A pesar de todo, Corregüela ha expresado su amor por su hija y dice estar dispuesto a defenderla en su paso por '¡Vaya vacaciones!'.

Más unidos que nunca

Mientras tanto, la pareja del momento está viviendo un idilio de amor en el pisito de 'Solos', dejando muestras de amor delante de las cámaras. La canaria quiso tener un momento de pasión con su chico y para ello, idearon una "cabaña" con dos colchones donde dieron rienda suelta a la lujuria. "Así, mi vida, así sí", se le oía dar indicaciones a Martín entre besos y gemidos.