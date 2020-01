Globos de Oro 2020: El minuto a minuto de la ceremonia de premios

La madrugada de este lunes 6 de enero Estados Unidos vive la celebración de la 77th edición de los Globos de Oro 2020, la entrega de premios de cine y televisión que abre el año como antesala de los Oscar. Concedidos por la Asociación de La Prensa Extranjera de Hollywood, vuelve a su habitual escenario en el hotel Beverly Hilton (Los Ángeles). Quien también repite como presentador es Ricky Gervais, que con esta entrega ya son cinco las que acumula como maestro de ceremonias.

El panorama televisivo que se presenta para esta edición está más que dividido, ya que este 2019, como nuevas temporadas de ' Killing Eve ', ' The Crown ', ' Succession ' o ' Big Little Lies ', así como descubrimientos como ' The Morning Show '. La tensión y la emoción están servidas en una gala que, además, entrega dos premios honoríficos, uno para Ellen DeGeneres y otro para Tom Hanks . Si no quieres perderte nada, sigue el minuto a minuto con nosotros.