Ricky Gervais pone el punto agridulce a los Globos de Oro 2020 con su ácido discurso

Cuando supimos que Ricky Gervais sería el maestro de ceremonias de los Globos de Oro 2020, todos sabíamos lo que nos esperaba: un discurso de lo más ácido. Sin embargo, lo que pocos presuponían es que sus chistes iban a caer también sobre compañeros de lo más queridos en la profesión, como es el caso de Judi Dench, que recibió un golpe bajo por su participación en la denostada "Cats" o Joe Pesci, al que llamó "Baby Yoda". Pero no se quedó ahí, que también se lanzó sobre gigantes empresas como Apple, a quien comparó con el Daesh. Y todo eso, nada más abrir la ceremonia. Un plato de buen gusto, sin duda. Bueno, para plato los veganos que sirvieron en la gala, para los que también tuvo su dardo: "Me parece una idea genial que 800 personas quieran salvar el planeta y acudan cada uno en su limusina a tomar algo vegano".

Ricky Gervais, en los Globo de Oro 2020

Las pullas para Weinstein no faltaron, algo lógico después del gran cambio que ha supuesto para la industria el destape del escándalo de agresiones y abusos sexuales, pero también porque la fecha del juicio está muy cerca, pero arrojó su caso hacia el resto de directores de la sala: "Algunos de los mejores directores del mundo en la sala, y todos tienen terror de Ronan Farrow", expresó el cómico, en referencia al hijo de Woody Allen y Mia Farrow, que contribuyó a la publicación del famoso artículo del The New Yorker que destapó el escándalo.

Gervais continuó con los encándalos de abusos sexuales y decidió nombrar a alguien que causó el murmullo de una sala sorprendida: el fallecido acusado de estar involucrado en una trama de pederastia Jeffrey Epstein: "Callaos. Sé que era amigo vuestro, pero no me importa". De hecho, también salió el nombre del príncipe Andrés por ahí, algo que a la alter ego de Olivia Colman, es decir, La Reina Isabel II, no creemos que le haga mucha gracia. Y para DiCapripio no es que hubiera una pulla del estilo, pero sí que se metió con esa tendencia a tener parejas mucho más jóvenes que él: "Leonardo DiCaprio estuvo en el estreno del filme ("El Irlandés") y al final su novia ya era demasiado mayor para él", comentó entre risas en un zasca para Scorsese y la duración de su última película.

El comentado mensaje sobre Judi Dench

Sin embargo, lo que más impresión causó fue el extraño mensaje sobre Judi Dench en alusión a su interpretación en "Cats". "Nada le gusta más que tumbarse en la alfombra, estirar su pata y lamerse el parrús", unas juego sexual que pareció no gustar mucho a la sala. Sin embargo, Gervais se retiró muy a gusto con su cometido: "Es la última vez que presento. ¿Qué más da?", terminó.