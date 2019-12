Los grandes olvidados en las nominaciones a los Globos de Oro 2020

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ya ha elegido a los candidatos a llevarse un Globo de Oro en su gala de 2020. La 77ª edición de estos premios, que se celebra el 5 de enero, ha querido destacar, en lo televisivo, el regreso a las pantallas de 'The Crown' o estrenos tan sonados como 'Chernobyl'. Por otro lado, otras grandes producciones o personas que podrían tener aspiraciones a recoger el galardón han quedado fuera de la lista de elegibles, como los que detallamos a continuación.

1 'Juego de Tronos'

Peter Dinklage como Tyrion Lannister en 'Juego de Tronos'

Aunque Kit Harington se encuentra entre los nominados como mejor actor en drama televisivo, marcando su primera entrada en estos premios, lo cierto es que el gran fenómeno de masas de HBO podría haber aspirado a entrar en alguna otra categoría. Y es que la ausencia de 'Juego de Tronos' entre las mejores series dramáticas en su última temporada provoca que se vaya a quedar sin obtener este premio, tras haber estado nominada cinco veces antes. Del mismo modo, otro gran ausente relacionado con la ficción es Peter Dinklage, quien ya se llevó el galardón a mejor actor de reparto en 2012, pero que podría haber aspirado a repetir, teniendo en cuenta que esta última temporada ya le granjeó un Emmy.

2 'Así nos ven'

Jharrel Jerome en 'Así nos ven'

Otra serie que fue muy querida por los Emmy pero ha pasado inadvertida en estos premios es 'Así nos ven'. Con el pulso dramático y la perspectiva social de Ava DuVernay, la tortuosa historia de la acusación de los Cinco de Central Park dio forma a una miniserie que tenía todos los ingredientes para haber sido nominada en su categoría, o a alguno de sus actores. Sin embargo, ha pasado totalmente inadvertida para el radar de los críticos.

3 Jeremy Strong

Jeremy Strong es Kendall Roy en 'Succession'

En la rivalidad que enfrenta a los hermanos Roy de 'Succession', Roman ha tomado la delantera en estos premios. Y es que el actor que encarna su personaje, Kieran Culkin, ha sido el elegido para representar a la serie en la categoría de mejor actor de reparto. Jeremy Strong, que interpretaba a Kendall, podría haber soñado con estar entre los nombres de esa categoría, pero tendrá que conformarse con animar desde las butacas a que la ficción gane cualquiera de los otros tres premios en los que compite.

4 Sandra Oh

Sandra Oh es Eve Polastri en 'Killing Eve'

Aunque 'Killing Eve' es una de las serias candidatas a recibir el premio a mejor serie dramática, la propia Eve Polastri no se encuentra entre las nominadas. Sandra Oh, que copresentó la gala en 2019, no ganará de forma consecutiva el premio que ya recibiera el año pasado. En esta ocasión es su rival en la serie, Jodie Comer, la que podría recibir el premio en la categoría de mejor actriz dramática, aunque compita con rivales de la talla de Nicole Kidman, Olivia Colman o Reese Witherspoon.

5 'Watchmen'

Sister Night, interpretada por Regina King en 'Watchmen'

Como uno de los grandes estrenos a los que HBO ha puesto mimo y dedicación, 'Watchmen' podría haber reivindicado los superhéroes desde el campo televisivo como las cuatro nominaciones de "Joker" representan al género en el cine. No obstante, el nuevo y reflexivo puzle de ciencia ficción de Damon Lindelof que continúa el aclamado cómic de Alan Moore y Dave Gibbons no ha conseguido colarse entre las mejores series dramáticas del año, ni en ninguna otra categoría.

6 Mahershala Ali

Mahershala Ali en la tercera temporada de 'True Detective'

La ausencia total de representación de 'True Detective' entre las nominaciones es un síntoma de que la antología orquestada por Nic Pizzolatto no cuenta con el apoyo crítico que tuvo en su primera temporada. Ni siquiera el reto interpretativo planteado a Mahershala Ali al haber encarnado en tres tiempos diferentes al atormentado y obsesivo Wayne Hays en su tercera temporada ha hecho que sea considerado para el galardón.

7 Julia Louis-Dreyfus

Julia Louis-Dreyfus es la política Selina Meyer en 'Veep'

Al haber estrenado en 2019 su última temporada, ya se puede decir que 'Veep' no va a tener el Globo de Oro a la mejor serie de comedia. Aunque el premio lo ha perseguido todavía más su protagonista, Julia Louis-Dreyfus, que había sido nominada cinco veces antes como mejor actriz protagonista de una comedia y siempre se fue de vacío al terminar la gala. Al parecer, la despedida de Selina Meyer no ha sido suficiente ni para encontrarse entre las elegibles en esta ocasión.

8 Tony Shalhoub

Tony Shalhoub en 'The Marvelous Mrs. Maisel'

El Globo de Oro a mejor actor de reparto en televisión abarca personajes tan diferentes como el sobrio y militar papel de Stellan Skarsgård en 'Chernobyl' o el provocativo sacerdote sexy que es Andrew Scott en 'Fleabag'. En medio de tanta competición, Tony Shalhoub no ha tenido la oportunidad de reivindicar su papel como el preocupado padre de Midge en 'The Marvelous Mrs. Maisel', aunque la serie cuenta con otras dos importantes nominaciones, como son la de Rachel Brosnahan por su papel protagonista y la de mejor serie de comedia o musical.

9 'El Camino'

Aaron Paul vuelve a ser Jesse Pinkman para 'El Camino'

Al seguir la estela del enorme fenómeno que fue 'Breaking Bad', que se llevó dos estatuillas mientras estuvo en emisión, podría haber sido esperable que 'El Camino', su primera película, tuviese alguna presencia entre los nominados. Esta secuela centrada en Jesse Pinkman cuenta con el buen hacer de Vince Gillighan, creador de la serie original, pero eso no ha sido suficiente para ser considerada una de las películas televisivas del año.

10 Anthony Carrigan

Anthony Carrigan como NoHo Hank en 'Barry'

En 2019 'Barry' ya fue nominada a mejor serie de comedia, así como su protagonista Bill Hader y Henry Winkler como actor de reparto. No ganó ninguna de esas categorías, pero en 2020 tiene otra oportunidad, ya que ha conseguido entrar en las mismas categorías. A pesar de esta gran presencia, podría echarse en falta la inclusión de Anthony Carrigan, que ha reunido méritos al aumentar su papel y asumir nuevos retos en la segunda temporada.