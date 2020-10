Gloria Camila, sobre su fichaje en 'Dos vidas' de TVE: "Pasé castings y no quiero que nadie se lo tome mal"

Desde que se comenzó a rumorear que Gloria Camila daba el salto a la interpretación fichando por 'Dos vidas', la nueva serie diaria de Televisión Española con Bambú Producciones, son muchos los que han opinado al respecto. Algunos para bien y muchos para mal. Aunque la protagonista de la noticia todavía no se había pronunciado al respecto, ahora que RTVE lo ha confirmado, ella ya ha roto su silencio.

Gloria Camila y sus compañeros de 'Dos vidas'

"Ya se puede confirmar: se me ha dado la oportunidad de hacer una serie con TVE, que es una cadena que me parece maravillosa, obviamente pasando castings, que no quiero que nadie se lo tome a malas", ha comentado Gloria Camila a través de sus redes sociales, pidiendo una oportunidad a todos los espectadores en general y a los que más críticos han sido en particular.

Con esta nueva experiencia, se siente muy ilusionada y promete dar el máximo posible: "Tengo muchísimas ganas. Estoy aprendiendo muchísimo. Tengo unos compañeros maravillosos y las personas que dirigen todo también son maravillosas", asegura en sus redes, agradeciendo el apoyo de todos: "Gracias a todos los que confían y creen en mí. Voy a dar un cien por cien, y a la vez voy a estudiar un máster".

Varias actrices cargan contra ella

Tras conocerse este salto a la interpretación, varias actrices profesionales se llevaron las manos a la cabeza estando totalmente en contra. "¿Esta señorita es actriz? No ha estudiado, no es actriz...", comentaba molesta Marisol Ayuso; "me parece una falta de respeto hacia los actores en general", aseguraba Teté Delgado; y "me parece fatal proque somos muchos y muchas los que estamos sin trabajar", lamentaba Mar Regueras, entre otras.