Varias actrices profesionales cargan muy duramente contra Gloria Camila por su salto a la interpretación

Cuando se anunció el salto a la interpretación de Gloria Camila fichando por 'Dos vidas', la serie diaria que prepara La 1 con Bambú Producciones, mucha gente se llevó las manos a la cabeza al conocer esta noticia. Unos días después, 'Sálvame' ha contactado con varias actrices profesionales para conocer su opinión respecto a este hecho.

Melani Olivares, Mar Regueras y Angy

Planteándose si Gloria Camila será la sorpresa interpretativa de 2020, el programa de Telecinco ha rescatado sus mejores actuaciones en 'Volverte a ver', en las que no era muy creíble. "¿Es una amenaza para actores y actrices consagrados?", se preguntan desde 'Sálvame' y para dar respuesta han contactado con Marisol Ayuso, Melani Olivares, Freda Lorente, Teté Delgado, Mar Regueras y Angy Fernández.

Marisol Ayuso, a quien muchos recuerdan por su papel de Eugenia en 'Aída', reconoce que se hace cruces. "¿Esta señorita es actriz? No ha estudiado, no es actriz... Pero, ¿usted qué es lo que ha hecho en esta profesión? ¿Qué trayectoria tiene usted de trabajo? Es que no entiendo nada", confiesa la veterana, que se pregunta si esto lo hacen porque creen que así interesará más la serie. "Juegan con la profesión, que no se la respeta. La ignorancia es muy atrevida", lamenta.

"Si no lo sabes actuar, pues durarás tres telediarios"

Por su parte, Melani Olivares explica que "la interpretación es ejercitarse y es tener una profesionalidad. Si tú eso no lo sabes hacer, pues durarás tres telediarios. No creo que Gloria Camila me quite a mí un personaje. Primero, porque le llevo 27 años, ¿sabes?". Freda Lorente supone que "una protagonista no le habrán dado, será un papelito. La gente no se moja de esa manera. Una protagonista con alguien que no ha hecho nada, no creo".

"No me parece bien", dice claramente Teté Delgado, quien sigue exponiendo su punto de vista: "Me parece una falta de respeto hacia los actores en general. Si la gente luego se acostumbra a ver series de mala calidad y las sigue consumiendo... Últimamente se están mezclando tanto los realities con la interpretación y con la actuación". Además, cuando le piden a esta actriz que le dé un consejo a Gloria Camila, esto es lo primero que se le ocurre: "Vete a tu casa".

"Lo único que sirve son las redes sociales"

A Mar Regueras le "parece fatal" este fichaje porque "somos muchos y muchas los que estamos sin trabajar. Ni tener una nominación, ni tener un Goya, ni tener una carrera, ni llevar 20 años de profesión sirve para nada. Lo único que sirve son las redes sociales: Instagram, TikTok y poco más. Y si no tienes seguidores no eres nadie". Finalmente, Angy reconoce que le da envidia: "Porque a mí me encantaría estar trabajando ahora mismo. Si nos deja hueco a los demás también, bien. Yo creo que Gloria Camila con todo lo que ha vivido ya, con el exnovio que tiene y todo, yo creo que ya bastantes críticas ha tenido ya".