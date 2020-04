El dineral que Gloria Camila cobraría por defender a Ana María Aldón en 'Supervivientes 2020'

En 'Supervivientes 2020', es innegable que gran parte de las tramas se suceden en el plató y es que más allá de la acción en la isla, son muchas las polémicas que se generan en el estudio en el que presentan galas y debates Jorge Javier Vázquez, Jordi González y Carlos Sobera. Al espacio, cada martes, jueves y domingo acuden colaboradores habituales del espacio y también defensores del mismo. Estos habitualmente no cobran por su participación ya que terminan defendiendo a concursantes en la isla, pero no es algo que se cumple siempre y es que en el caso de la presente edición, parece que una de las defensoras sí está cobrando, y mucho, por acudir al espacio.

Gloria Camila, en 'Supervivientes 2020'

Gloria Camila Ortega, defensora de Ana María Aldón en 'Supervivientes 2020', se estaría embolsando una alta cuantía de dinero por apoyar a la mujer de su madre, Ortega Cano. De esta forma, para la familia Ortega el negocio estaría resultando completamente redondo y es que más allá del sueldo semanal que tiene la participante, si su defensora también se lleva dinero por ir a plató, el pack completo sería altamente beneficioso para dicha familia. Pues bien, mientras que Ana María sería una de las mejores pagadas en Honduras, Gloria Camila seguiría sus pasos en Madrid y es que según publica en exclusiva la revista Lecturas, esta ganaría 7.000 euros semanales por defenderla en el plató en las diferentes galas y debates. Sin duda, una alta cifra que sin duda justifica su gran protagonismo en cada una de las entregas del reality.

Gran protagonista en plató

De esta forma, no sorprende que la hija de Ortega Cano no haya dudado en enfrentarse en numerosas ocasiones con Sofía Suescun en el plató, como si de 'Sábado deluxe' se tratase o que haya utilizado el reality de BulldogTV para cargar contra Kiko Jiménez, actual pareja de Suescun y su exnovio. Teniendo en cuenta esto y el gran peso que tiene cada semana en el programa no sorprende que esta se haya convertido sin duda en una de las grandes bazas del reality showpara alimentar el programa y además generar contenido para el resto de programas de Mediaset España en los que se comenta el formato como 'Sálvame', 'Sábado deluxe' o 'Viva la vida'.

Criticada por su defensa

Aunque Ortega Cano le afirmó a Ana María Aldón que Gloria Camila la estaba defendiendo "a muerte", no son pocos los que han criticado a la hija del torero por su defensa y es que tras su gran enfrentamiento con Rocío Flores, Gloria Camila no ha dudado en posicionarse a favor de su tía, algo que parece que no ha gustado demasiado a la familia de esta. Pese a ello, y tras el acercamiento de Ana María y Rocío Flores, esta no ha tenido que posicionarse entre ellas, algo que bien seguro la ha aliviado para poder ejercer su defensa sin problema alguno,.