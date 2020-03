Gonzalo Montoya y Cepeda protagonizan una bronca en redes: "Eres un friki que se da por aludido"

Cuando conocimos el inicio de la relación de Susana Molina y Gonzalo Montoya en 'Gran Hermano', poco podíamos imaginar que años después íbamos a vivir su ruptura también en un formato televisivo y que ambos se iban a convertir en personajes de la prensa rosa desde ese momento. Y sí, eso es precisamente lo que ha sucedido. Desde que terminase la emisión de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco y Cuatro y se revelase que ambos han roto y que a día de hoy han tomado caminos separados, mucho se ha hablado de su vida, siendo el propio Montoya el que no dudó en poner a su exnovia en el ojo del huracán y es que tal y como reveló en 'Viva la vida', esta y el cantante Luis Cepeda mantendrían una relación sentimental, algo que no le sentó demasiado bien ya que el andaluz estaba dispuesto a volver con Molina si ella accedía.

Mensajes de Gonzalo contra Luis Cepeda en redes

Pues bien, mientras que Susana y Cepeda no han querido ni desmentir ni aclarar esta información, el chico y Montoya han iniciado una inesperada guerra en redes sociales que sin duda pone de manifiesto su rivalidad por Molina. Todo empezó cuando el exconcursante de 'GH' en un Instagram Stories publicó que no estaba colaborando en 'Viva la vida' porque en Madrid a día de hoy no tiene alojamiento y por la crisis del coronavirus había optado por mantenerse en su lugar natal para evitar quedar atrapado en la capital española sin un lugar fijo en el que quedarse. El chico no dudó en bromear con el hecho que "no creo que mi ex, que está con otro que le está cantando canciones tristes al oído, quiera acogerme", algo que parece que llegó a oídos de Cepeda.

¿Indirecta de Luis Cepeda?

Y es que unas horas después, Cepeda usó precisamente esa frase para responder a un tuit a Raoul Vázquez. "Ven que te canto canciones tristes al oído", fue la frase que publicó el gallego y que rápidamente Gonzalo Montoya compartió en su perfil oficial de Instagram. "LOL. Sin autotune, por favor, porque cantar, lo que se dice cantar...", fue la respuesta del andaluz junto a una captura del tuit original de Cepeda. Una imagen que sin duda despertó infinidad de comentarios entre los seguidores del artista. Por ello, Gonzalo Montoya no dudó en seguir hablando del tema, en esta ocasión en Twitter y lanzando contundentes pullitas contra el que podría ser nuevo novio de Susana.

La respuesta de Gonzalo Montoya

"Primero, no he mencionado a nadie en mi vídeo. Segundo, eres un friki que te das por aludido, ahora no borres la bromita. Tercero, mi chistechito no tenía maldad ninguna, me da exactamente igual con quién esté Susana y cuarto, tomaros la vida un poco más a risa, locos!" fue el texto del contundente tuit con el que Montoya cargó muy duramente contra Cepeda. Por ahora, el artista ha preferido no meterse en esta disputa y centrarse en su carrera musical, especialmente ahora que está triunfando con "Gentleman", el nuevo single que se ha convertido ya en número uno de ventas en plataformas digitales.