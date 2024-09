Gonzo ('Salvados'): "Espero que alguien del CSIC salga a decir algo después del programa"

Por Joan Centelles Martínez |

Una temporada más, Gonzo se pone al frente de 'Salvados' como presentador y director para seguir sacando a la luz aquellos temas olvidados que no suelen salir en los medios de comunicación. El formato aterriza a laSexta el domingo 15 de septiembre con una nueva temporada que promete abordar temas muy diversos.

, que acumula hasta un total de 12 denuncias en sus centros por ello. Este primer reportaje también contará la historia de la desaparición de Mari Carmen Fernández, una de esas mujeres que dejó por escrito todo lo que estaba pasando.

A esta primera entrega le seguirán otras que aborden el caso del grupo musical Supersubmarina, la vida de los escoltas en Euskadi o el día a día de la migración en Irún, entre otros. También, 'Salvados' dedicará hasta dos entregas especiales a tratar los peligros y las consecuencias nocivas de las redes sociales, contando con moderadores expertos en ello. Sobre el programa que arranca la temporada, las entregas que la completarán y todas las claves nos cuenta Gonzo en esta entrevista.

Os estrenáis en el primer programa tratando el acoso sexual sufrido dentro del CSIC con el caso concreto de la desaparición de Mari Carmen Fernández. ¿Desde qué enfoque habéis abordado el reportaje?

El programa empieza con una historia concreta, que te la cuentan los protagonistas, los que han tenido que lidiar con las consecuencias del acoso sexual en el CSIC. Cuando conoces esa historia, ves el esfuerzo que hace una mujer por no sufrir y el caso omiso que hace una empresa, te indignas. Te das cuenta de que eso es una injusticia. A partir de ahí, planteamos que lo peor de esto es que no solo ha pasado aquí; lo que le ha pasado a Mari ocurre demasiadas veces en barcos oceanográficos del CSIC. Y, además, el CSIC lo sabe, y cuando lo llamas para que salga en el programa te dice que mejor no. El enfoque ha sido ese: vamos a ver lo que significa que pasen de una persona, que haya una agresión en un barco y no se decida tajantemente sacarlo de ahí o no volverle hacer coincidir con esa trabajadora. Veamos lo que significa para una persona pedir ayuda y que no le hagan caso.

Y luego, hay algo que creo que va entender cualquier persona que vea el programa. Todos tenemos un sueño, y cuando lo alcanzas con mucho esfuerzo, pero de repente se convierte en una pesadilla por culpa de un desgraciado y de una empresa que no te hace caso, igual el espectador termina el programa pensando: "Espero que mañana el CSIC salga a decir algo".

Espero que alguien salga a decir algo después del programa

Eso te quería comentar, ¿por qué siendo una institución pública de tal envergadura se llega al nivel de 12 denuncias y no se frena antes?

Esa es la pregunta que yo le querría hacer a la directora del CSIC, pero no ha querido que se la hagamos. Ese es el problema. El problema gordo es que no respondieron a la familia en su día. Se verá lo que hicieron durante cuatro años con Mari y que ahora no han querido participar. Espero que alguien salga a decir algo después del programa.

¿Por qué decidisteis arrancar con este tema? ¿Qué vamos a ver en esta primera entrega?

Es el mejor que tenemos preparado para soltar ahora. Y tampoco es una decisión que tomemos solo por un motivo. De lo que teníamos, llegamos a la conclusión de que el mejor programa para empezar era el de Mari. Y, además, casualidades de la vida, lo emitimos un 15 de septiembre, cuando ella desapareció en la noche del 9 al 10 de septiembre de hace un año.

¿Qué es lo que más te sorprendió de este primer programa?

La reacción del marido de Mari a una pregunta muy sencilla que se me ocurrió en el momento. Fue simplemente preguntarle por el nombre. Después de tres o cuatro horas hablando con él, le dije: "Por cierto, ¿cómo se llamaba?". Es acojonante ese momento. Es una pregunta muy sencilla, pero que impacta. Impacta porque significa una cosa: su marido ha visto que en un medio de comunicación, por primera vez, su mujer ha sido humanizada, se le ponía cara, relato, historia, y sabe que eso ayuda mucho.

Tendréis también dos programas especiales en los que abordaréis el tema de las redes sociales y contaréis con voces expertas de moderadores. ¿Por qué le dedicáis hasta dos entregas a este tema?

Cuando veas el programa lo entenderás (risas). Primero por la trascendencia, no la importancia, y después por la cantidad de aristas que tiene esta cuestión. Para entenderlas bien, hemos tenido que explicarla en dos programas. Que se me entienda bien lo que voy a decir: habla el trabajador que está en la escala más baja, moderando lo que la gente cuelga en redes sociales, y que en su día se encargó de diseñar la seguridad de Facebook. Es decir, un tío que sabe bastante. Es una de las veinte personas que diseñó el Internet que conocemos hoy en día.

Con todo ello, teníamos una visión panorámica tan grande y certera de lo que se hace y para qué, que se tenía que contar en dos programas. La sensación que te deja el primero se confirma y se eleva en el segundo. Pensamos que no lo podíamos dejar en uno solo. Desde la cadena dijeron: "Vamos con todo con esto y de la forma más grande posible". Vamos a ir con un evento, con un programa distinto. Pasarán cosas en emisión que nunca han pasado en 'Salvados'. Es un programa impactante e, insisto, en el que se cuentan cosas trascendentes para todos nosotros como sociedad.

Hemos llegado a gente que en España no se había escuchado

No es la primera vez que se hacen reportajes sobre redes sociales. ¿Por qué el vuestro marcará la diferencia con respecto a otros?

Pues porque lo que se cuenta en este reportaje no se ha contado en otros. Porque quien te lo cuenta no suele salir en otros reportajes, y porque la suma de todos los testimonios te permite tener una panorámica que creo que no se había podido tener antes, por lo menos en lo que nosotros hemos visto. Ni mejor ni peor, es distinto. Hemos llegado a sitios que no se había llegado. Hemos llegado a gente que en España no se había escuchado, que diseñó esas reglas y que sabe cómo se han enterrado. En el primero de los programas habla el moderador que consiguió llevar a Mark Zuckerberg al Senado de los EEUU a ser investigado. ¿Cómo no le vamos a dedicar un programa a especial a ese tío contando lo que cuenta y sabiendo lo que sabe?

¿Qué trae de nuevo esta temporada con respecto a las anteriores?

De nuevo, nada. De mejorar, de ser distintos al año pasado, sí.

Uno de los aspectos que destacáis es que contaréis con los protagonistas de los hechos para contar las historias, más allá de testigos o periodistas. ¿Por qué habéis apostado por esto?

Porque estamos convencidos y hemos visto que es más útil para que esas historias lleguen. Cuando hablas con los protagonistas, la forma en la que te cuentan las cosas, ya no el grado de conocimiento que tengan, las emociones que le ponen, eso es intransferible. No te lo puede contar un experto o un periodista que siguió la historia. El año pasado vimos que nos funcionaban programas donde no salía nadie conocido. Ya no solo hablo del dato de audiencia, sino de la repercusión que tuvo en redes y en los medios de comunicación. Eso no es una novedad, lo llevamos hace mucho tiempo, pero ahora queremos darle todavía más presencia e importancia. Y, aparte, que lo que cuenten tenga utilidad: que no solo te estés enterando de lo que pasa, sino que sea útil para aplicarlo en otras cuestiones.

¿Qué es lo que más os ha costado conseguir en esta temporada?

Irnos de vacaciones (risas). Nos lo estábamos pasando guay y lo que más nos costó fue decir que había que parar. ¿Sabes cuando estás haciendo algo, vas como un tiro y todo te hace disfrutar? Pues era lo que nos pasó antes de irnos de vacaciones. Recuerdo tener una conversación a los diez días de estar de vacaciones con Laura Gimeno, la codirectora del programa, y decirle: "Joder, qué ganas tengo de que llegue septiembre".

Estamos trabajando ya en programas de la temporada 2025

Además de presentador eres director del programa. ¿Hay algún reportaje que peleasteis por sacarlo adelante y finalmente no salió?

Por cada programa que elegimos hacer hay cinco propuestas que se quedan en la mesa. No se descarta nada, y si nos gusta, se queda para el año que viene. Estamos trabajando ya en programas de la temporada 2025.

La temporada anterior la comenzasteis con una historia que te tocaba muy de cerca, porque os adentrasteis en el que fue tu colegio dirigido por Jesuitas para charlar con antiguos compañeros sobre los abusos y agresiones que sufrieron. ¿En esta temporada veremos alguna historia que tengas a tu alrededor?

No hay ninguna en la que yo forme parte, pero tampoco hace falta para estar implicado en la historia. Hay un momento en el que la implicación es emocional, no tiene que ser personal y física de 'yo he estado ahí, por tanto te cuento esa historia', porque me parece que eso es lo último que debería hacer un periodista. El año pasado lo dijimos, que costó la decisión de hacer el programa porque no entendíamos que el reportero fuera el periodista. En esa ocasión fue una forma útil el que yo fuera el introductor de la historia. Pero no, mi vida no ha sido tan traumática como para tener un 'Salvados' cada temporada.

De cara a una futura temporada, ¿de qué tema que está ahora en la actualidad te plantearías hacer un 'Salvados'?

Tenemos algún programa que nos ha llegado la propuesta y hemos querido trabajarlo ya para la próxima temporada. Evidentemente, no te diré el tema que es porque se gafa. También te digo, hay programas que trabajamos la temporada pasada, esta e igual la siguiente, pero para emitir dentro de dos. Recuerdo un programa que la preparación duró tres años: grabamos, lo guardamos en el cajón, volvimos a grabar, lo volvimos a guardar en el cajón y lo emitimos.

Luego, hay programas en los que se trabaja mucho y tardan en salir. Por ejemplo, tardamos cinco años en que Greta Thunberg nos dijera que sí, fue un tiempo de picar piedra, o el programa de Plácido Domingo fue una investigación que llevó a las compañeras que lo hicieron dos años. Hay muchas cosas que requieren un curro muy gordo. Es que si no, no sería 'Salvados'.