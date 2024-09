Por Joan Centelles Martínez |

El próximo domingo 15 de septiembre, 'Salvados' volverá a la pequeña pantalla para seguir analizando en profundidad los temas que están en el punto de mira de la opinión pública. Gonzo estrenará una nueva temporada como presentador del formato de laSexta y lo hará con el reportaje "Solas en el mar", que abordará el acoso sexual sufrido dentro del CSIC, que alcanza hasta un total de 12 denuncias en sus centros por ello.

Carmen Ferreiro, directora de programas de Entretenimiento de AtresmediaTV, y Gonzo, presentador y director de 'Salvados'

, que dejó por escrito todo lo que le estaba pasando. Para analizar su diario, Gonzo contará con el testimonio de los que fueron sus allegados, con el fin de buscar respuestas a todas las incógnitas que quedaron abiertas.han hablado el presentador y director de 'Salvados', Gonzo, y la directora de programas de Entretenimiento de Atresmedia TV, Carmen Ferreiro, en una rueda de prensa a la que ha asistido FormulaTV.

Al igual que en anteriores temporadas, esta nueva que arranca repetirá el patrón de las anteriores, poniendo todavía más énfasis en las historias: "Esa temporada denuncia temas que pueden parecer menores, que muchas veces los medios no le han hecho mucho caso, pero que buscan una visión general, una denuncia social", reconoce Ferreiro. "Historias extraordinarias que no siempre están en la agenda de los medios y que nos hacen conocer otras realidades", añade.

A colación de esto, y tal y como explican, uno de los grandes objetivos de 'Salvados' es contar historias pequeñas, pero que detrás esconden grandes problemas. "Pretendemos contar historias que nos permitan desentrañar las cuestiones que nos afectan a todos como miembros de una sociedad", comenta Gonzo.

Primer programa de la nueva temporada de 'Salvados'

"Queríamos empezar con este programa para darnos cuenta de que las noticias que vemos muchas veces en los medios las dejamos de tener en cuenta a los cinco minutos", explica el presentador. "La historia de Mari Carmen no es algo extraordinario, no ha sido una casualidad. En el CSIC se han dado doce denuncias por una cuestión de acoso, y lo que no ha habido es ninguna solución, y esto es parte de lo que hablamos este domingo". En palabras de Ferreiro: "Más allá de contar el caso de Mari Carmen, este programa pone el foco en cómo se puede evitar y qué protocolos se han seguido".

Una de las grandes novedades de esta temporada es que para abordar estas historias contarán con los protagonistas de los hechos, más allá de testigos de lo sucedido. Así lo harán también en otras dos entregas que tendrá esta temporada, en las que se abordarán los peligros de las redes sociales, así como las consecuencias nocivas que se dan en las mismas. "Vamos a contar con el impactante testimonio de muchos extrabajadores y moderadores de contenidos, que va a significar un antes y un después en el concepto que tenemos todos de las redes sociales", promete Ferreiro.

Primer programa de la nueva temporada de 'Salvados'

Por su parte, sobre estos dos programas especiales, Gonzo añade: "Una de estas personas, cuando ve la realidad de lo que ahora es Instagram, pide que por favor paremos de enseñarle el vídeo. Esto le pasa alguien que lleva trabajando en plataformas digitales veinte años y ve en lo que se ha convertido aquello que ayudó a crear (...) Se han atrevido a rememorar los meses y años que les destrozaron la vida. Con una sola intención: que los que veamos el programa seamos conscientes de los peligros de no controlar o regular aquello que nos llega a través de la pantalla".

Completarán la temporada

Además del caso del acoso sufrido en el CSIC en alta mar, que estrenará la temporada, o las dos entregas especiales sobre las redes sociales, también han avanzado los demás contenidos que protagonizarán las próximas entregas. "'Salvados' tratará muchos temas. Vamos a destacar la vida de los escoltas en Euskadi, vamos a tratar la vida de un grupo tan emblemático como es Supersubmarina y ese trágico accidente, y veremos cómo es el día a día de unas personas en Irún que ayudan a migrantes", adelanta Ferreiro entre las entregas que tendrá la temporada.