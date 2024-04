Por Beatriz Prieto |

Telecinco emitió la octava gala de 'Supervivientes 2024' el jueves 25 de abril, a cargo de Jorge Javier Vázquez una semana más. Con los dos meses de reality a punto de cumplirse, el programa abordó el notable bajón de Arkano, uno de los concursantes más risueños de la edición, momento en el que el presentador dedicó al valenciano, al igual que a sus compañeros, unas palabras que lograron subirles el ánimo.

Jorge Javier trata de animar a los concursantes de 'Supervivientes 2024' en la gala 8

En un vídeo,. Aunque el rapero recibió el apoyo y los ánimos de sus compañeros, se mostró especialmente tocado al revivir dicho bajón: ". Me cuesta tener fuerza, seguir adelante". El superviviente incluso confesó que "no tengo claro si realmente estoy aportando cosas al programa", puesto que "estoy rodeada de gente muy fuerte, muy válida para el reality para todo esto y".

"Me cuesta encontrar esa motivación", se sinceró el valenciano. "Ya todos los que estáis ahí en esa palapa, el público quiere saber de vosotros, quiere que estéis ahí, que continuéis", declaró Vázquez. El presentador recalcó que "les estáis haciendo vibrar todos y cada uno de vosotros, porque cada uno tenemos nuestra particularidad y no tenemos que parecernos a nadie", palabras que Arkano agradeció porque "aquí estamos en nuestra burbuja, no sé qué está viendo el público", dado que aún no había estado nominado, algo que Gorka Ibarguren decidió solucionar esa misma noche.

"No sé manejar esto"

"Se lo suelo decir a todos los concursantes: aprovechadlo, porque esto se acaba muy pronto. Tu cama sigue en su sitio. Afortunadamente, tienes un techo, la comida rica el primer día ya estará. Pero esto no lo vas a volver a vivir en tu vida", recordó Vázquez, tanto a Arkano como al resto de sus compañeros. El catalán incluso bromeó con el concursante sobre el hecho de que ahora tenía más abdominales, lo que pareció animar definitivamente al valenciano. "Por favor, aguantad, que la vida fuera sigue igual", insistió Vázquez.

El presentador reparó entonces en el hecho de que Arantxa del Sol estaba muy emocionada, por lo que la concursante decidió sincerarse: "Últimamente me siento mal porque me he sentido muy traicionada y no me gusta entrar en estas provocaciones, no soy así. No sé manejar esto y me puede. No está siendo justo para mí. Hay ciertas cosas que no... y veo cómo se porta aquí la gente y me hace daño, la verdad". Arantxa rompía así a llorar, sobrepasada por el "injusto" robo de comida de la otra playa a su equipo y su ruptura total con Ángel Nieto. "Que sepas que me encanta verte semana tras semana. Te envío muchísimos besos y mucho ánimo", le dedicó Vázquez, despertando en ella una sonrisa.