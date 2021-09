La séptima edición de 'Got Talent España' está al caer y con ella la muestra del gran y diverso talento existente. Esta temporada se encuentra marcada por la ausencia de Paz Padilla, pero cuenta con Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez, quienes repiten en el papel de jurado. Sin embargo, Leonardo Baltanás, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, ha explicado que el hecho de que haya solo tres jueces "es algo común en las ediciones del mundo".

Por su parte, Nathalie García, CEO de Fremantle, aseguraba que "con tres jurados, el ritmo es mucho más ágil", lo que parece que se convertirá en una de las características de la edición. "Son 7 años y el reto para nosotros es seguir pudiendo traer talentos que sorprendan, que emocionen, cosas no vistas", refleja. "Si no algún miembro del jurado implacable menciona que eso ya lo he visto y no podemos estar con eso todo el tiempo".

Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide junto a Santi Millán en 'Got Talent España'

Siguiendo con la estela del jurado, Santi Millán aludía a que lo que más le ha sorprendido es la química que hay entre los jueces: "Siguen sorprendiendo con valoraciones, con giros...". Además, apunta a que una de las grandes ventajas de 'Got Talent' es que "hace que conozcas al jurado como personas y no como personajes porque todo lo que aparece es de verdad y no está guionizado".

"Es la Champions League de la televisión. Ese programa que ya sabes el formato, pero que deseas verlo cada año", alababa Dani Martínez. "Más que la Champions diría la Superliga. Sabemos que solo está lo mejor de lo mejor aquí", completaba Risto Mejide, quien afirmaba que el programa había conseguido la madurez necesaria porque "la némesis del jurado no es el concursante, sino el concurso".

Certificación de sostenibilidad

Una de las grandes novedades con las que cuenta la séptima edición es la certificación de sostenibilidad que han logrado por medio de Albert, organización medioambiental dirigida por Bafta, siendo el primer programa de Fremantle en España y el primero de 'Got Talent' en el mundo en conseguirlo. Para conseguir reducir la huella de carbono, han tenido que modificar varios aspectos de la producción e incluso García aludía a que el jurado había tenido que adaptarse y realizar un esfuerzo, ya que los plásticos de un solo uso habían sido descartados, al tiempo que se han colocado contenedores de reciclaje, luces LED de bajo consumo y se han empleado pilas recargables y energía 100% renovable en las salas de edición.

A ello ha ayudado el hecho de que el casting sea online: "El casting es de nuevo 100% online, se han presentado 6.000 personas y eso nos ayuda, es una parte muy importante para la certificación porque los viajes dejan mucha huella de carbono", explicaba la CEO. Este proceso, unido a la digitalización de los documentos, ha ahorrado el uso de más de 22.000 folios de papel.