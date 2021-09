'Got Talent España' está a punto de estrenar la séptima edición en Telecinco. El formato producido por Fremantle se ha convertido en una de las grandes bazas de la programación de Mediaset España, logrando ser uno de sus caballos vencedores en cada emisión. Sin embargo, desde que se conoció que Paz Padilla no estaría en la edición, la polémica ha estado servida, vinculado su salida con una supuesta mala relación que existiría con Risto Mejide.

Paz Padilla junto a sus excompañeros de 'Got Talent España'

En suma, esta comentada mala relación se vio alimentada por los ataques de 'Todo es verdad' a Paz Padilla con el tema de la biodescodificación, lo que acrecentó las sospechas sobre el cisma existente en el jurado de 'Got Talent España'. Durante la rueda de prensa de presentación de la séptima edición del programa liderado por Santi Millán, fueron recurrentes las preguntas sobre la ausencia de la exjueza. Risto Mejide, por su parte, prefirió guardar silencio, escudándose en que "te conteste lo que te conteste te voy a dar un titular y como no hablo de los excompañeros de trabajo, no lo voy a hacer con Paz Padilla", mientras que Edurne, Dani Martínez y Santi Millán tampoco se pronunciaron al respecto.

En cuanto a esta modificación en el jurado por la que son tres en lugar de cuatro miembros, Leonardo Baltanás, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, ha explicado que se ha debido a que "este año ha incidido en que queríamos jugar a 3, porque el jurado ha llegado a un grado de entendimiento y madurez, pero también porque para la producción facilita muchísimo el tema Covid", añadiendo, además, que "a Paz la vamos a echar de menos siempre porque es una persona que aporta en cualquier programa en el que esté".

La marcada ausencia de Paz Padilla

Tras varias preguntas al respecto de la ausencia de Paz Padilla, finalmente Baltanás ha comentado que "espero que hagamos muchísimas ediciones de 'Got Talent' para que veáis que un año tras otro hay alguna novedad", incidiendo en que la única persona que ha repetido los 7 años es Edurne. "Muchas veces es cuestión de calendarios y no de nada personal", añadía el ejecutivo de Mediaset. "Salvo Jesús Vázquez, que ha dicho públicamente que se siente mejor como presentador que como jurado, el resto (de exjueces) estaría encantados de sentarse en esa mesa".