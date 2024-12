Por Beatriz Prieto |

La gala de 'Gran Hermano' de la noche del jueves 5 de diciembre estuvo marcada por un serio arranque en el que Jorge Javier Vázquez anunció la inesperada expulsión disciplinaria de Adrián Thiam por invadir el espacio personal de su compañera Maica Benedicto, a pesar de que ella reiteró repetidamente su incomodidad. Tras el silencio desde el programa desde entonces, Vázquez recibió al catalán en la cita de 'Gran Hermano: Límite 48 horas' del martes 10 de diciembre, donde pudo pronunciarse brevemente sobre lo ocurrido.

Adrián y Jorge Javier en 'Gran hermano: Límite 48 horas'

"Seguramente, os habéis dado cuenta de que aquí está sentado Adrián Thiam, que el jueves fue expulsado disciplinariamente por 'Gran hermano'.", señaló Vázquez, en el arranque de la gala, cediendo así la palabra al aludido. "Antes de explicaros cómo me siento,que se mostraron el otro día en mi expulsión", aseguró el ahora exconcursante, antes de opinar que "reo que se sacaron de contexto y pudieron ocasionar confusión a la gente".

"Me duele ver la forma tan horrible y humillante como me fui, para mí no ha sido fácil, ni para mi familia tampoco", continuó Adrián, quien recalcó que "me da pena por mi familia, porque mi madre no tiene ganas de ir al trabajo, mi abuela no tiene ganas de ir al supermercado por vergüenza". Asimismo, el catalán manifestó que, "como persona, no me merezco todo esto que me han dicho al salir de este programa". "Creo que soy una persona que lo he dado todo por el programa y pienso que ninguna de las personas que están aquí y han estado en la casa pueden decir que les he tratado mal, que he hecho algo malo", defendió el catalán.

"Respeto la decisión"

"Pienso que nadie puede decir cosas malas de mí y, de lo que se me está tachando fuera, creo que no me lo merezco para nada", subrayó el exconcursante. Vázquez le señaló entonces que "únicamente tengo que decirte que las imágenes no fueron sacadas de contexto", momento en el que Adrián matizó que "fuera se podían haber sacado de contexto". "Entiendes que lo que hiciste estaba mal", señaló el presentador. "Al final estamos ahí tres meses, la cabeza no te va del todo bien y desde la organización, respeto la decisión y lo comprendo", confesó el catalán, cuyo paisano le dedicó un "muchas gracias" antes de seguir con la gala.